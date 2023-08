Ile Maurice: Changement climatique - Un concours pour sensibiliser aux défis environnementaux

Harsha Gokhool est la lauréate du concours Design for Climate Action organisé par Branditup Studio. Les résultats ont été annoncés cette semaine. Son poster, intitulé Denial Will Consume Us, l'a porté sur la première marche du podium. «Au fil de mes recherches, j'ai réalisé que malgré les informations disponibles, il y a un manque de volonté en ce qui concerne la protection de l'environnement accompagné d'un déni sur la gravité de la situation. Ma réalisation vise à sensibiliser les gens et m'a permis d'utiliser ma créativité avec un sens de la responsabilité envers la société», dit-elle. Elle repart avec un prix de Rs 25 000.

Dipika Mathoora, l'organisatrice, avance que depuis le lancement le 22 avril dernier à l'occasion de la Earth Day jusqu'à la fermeture des soumissions un mois plus tard, plus de 100 graphistes ont soumis leur travail. «Les affiches ont toujours été utilisées pour appeler le public à agir. La créativité est l'un des moyens les plus puissants de provoquer le changement. Étant moi-même graphiste, je suis convaincu que le design a le pouvoir de changer les choses», dit-elle pour expliquer la genèse de son concours.

Après les délibérations, le poster de Harsha Gokhool a décroché le premier prix parmi les cinq sélectionnées pour la finale. «L'affiche appelle à une responsabilité partagée et à un effort collectif, à une consommation consciente (...) Nous devons nous libérer de nos habitudes de consommation excessive avant qu'elles n'entraînent des dommages irréversibles», a expliqué le jury composé de six experts en graphic design, environnement et du monde artistique. Dix autres soumissions ont reçu une mention honorable du jury.