Ile Maurice: Amendements majeurs - Des membres du Dental Council refusent de serrer les dents

L'Ordre des dentistes se retrouve au pied du mur après l'annonce de trois nouveaux nominés politiques qui viendront s'ajouter à son conseil d'administration. Cependant, ce qui fait surtout grincer des dents, c'est l'amendement apporté à la demande d'enregistrement de généralistes et de spécialistes étrangers souhaitant exercer à Maurice, en vigueur depuis le 1er août. Une demande de révision judiciaire n'est pas à exclure... à cet effet.

Le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, continue de susciter des mécontentements, et cette fois-ci, il vient de l'Ordre des dentistes (Dental Council). Selon plusieurs sources bien informées, le premier point de discorde concerne les nouveaux membres appelés à siéger au conseil d'administration du Dental Council. Plus précisément, trois nominés politiques supplémentaires. Normalement, le conseil d'administration compte sept dentistes élus, dont deux du secteur public, trois autres nominés politiques et un représentant du ministère de la Santé (NdlR, 11 membres au total). «Or, à présent, l'intention est d'inclure trois autres nominés politiques venant du State Law Office, du ministère des Finances et du Bureau du Premier ministre.»

Au total donc, il y aura six nominés politiques, plus un représentant du ministère de la Santé. «Nous serions ainsi sept élus contre sept 'nominés', sachant que les deux représentants du secteur public ne pencheront pas en notre faveur. Cela signifie neuf personnes contre cinq dentistes du secteur privé. Mais c'est quoi ça ? L'Ordre des dentistes perdrait son indépendance et nous n'aurions plus notre mot à dire sur rien. Tout serait contrôlé. Cela est très préoccupant.» Mais encore plus absurde est l'amendement à la demande des dentistes généralistes et spécialistes étrangers souhaitant exercer à Maurice.

L'Ordre des dentistes doit désormais vérifier et approuver les demandes en seulement 30 jours. «À défaut, si cela n'est pas fait, la demande est automatiquement validée; le dentiste étranger est considéré comme enregistré», précise-t-on. Autre élément de discorde. «30 jours ne suffisent pas pour effectuer toutes les vérifications nécessaires. Les procédures sont longues.» Par exemple, dans plusieurs cas, il faut vérifier les diplômes auprès des universités. De plus, les dentistes étrangers doivent réussir un examen écrit avant d'être enregistrés. «Cet examen n'a lieu que deux fois par an à Maurice. Comment pouvons-nous approuver une demande en 30 jours dans ce cas ? Comment faire ces examens alors ? C'est insensé», expliquent nos sources.

Inquiétudes sur la qualité des services

Ces sources expliquent également que ces dentistes étrangers toucheront Rs 30 000 à Maurice. «Cependant, s'ils acceptent de travailler pour cette somme ici, cela signifie qu'ils ne gagnaient pas beaucoup dans leur pays. La qualité des services qu'ils offriront suscite des inquiétudes. Devrons-nous faire face à des dentistes peu qualifiés ? Qu'en sera-til avec le temps ? Nous verrons des cabinets dentaires pousser comme des champignons et offrir des soins hors normes au public.» Une première réunion s'est tenue vendredi dernier avec le ministre Jagutpal et des représentants de l'Ordre des dentistes. Cependant, la réunion aurait été très tendue et le ministre - peu à l'écoute et par moments menaçant, d'après nos sources - a campé sur ses positions. «Nous sommes en consultation avec nos hommes de loi et envisageons, en dernier recours, une demande de révision judiciaire de cet amendement.»

Hier, une autre réunion a eu lieu avec le ministre Jagutpal, en présence du Medical Council et du Nursing Council, cette fois-ci pour discuter de l'application des clinical guidelines à être respectées par les professionnels du secteur. «Les membres de l'Ordre des dentistes présents ont vainement tenté d'aborder à nouveau les problèmes qui surgiraient...» Nous avons sollicité la cellule de communication du ministre et voici sa réponse à propos des membres qui siègeront prochainement au conseil d'administration : «L'intégration de nouveaux membres à l'Ordre des dentistes vise à assurer le bon fonctionnement du Conseil.» Sur la demande d'enregistrement de dentistes étrangers, il nous a été signalé que le ministre ne fera pas de déclaration, tout en mettant en avant la réunion sur les clinical guidelines qui s'est tenue hier.