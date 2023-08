Ile Maurice: Police de proximité - Sensibilisation des employés d'hôtels dans le Sud

Le mercredi 9 août dernier, un forum de discussion a été organisé entre la police et les employés d'hôtels du Sud. L'objectif était de les sensibiliser à leur rôle au sein de l'établissement et comment mieux servir et accompagner le public, notamment les touristes qui représentent la majorité de leur clientèle.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2022-2025 de la police visant à renforcer la proximité avec la communauté.

L'événement a rassemblé environ 75 employés, incluant des agents en première ligne, des chefs cuisiniers, des jardiniers, des serveurs, des réceptionnistes, des membres du personnel des ressources humaines et des agents de sécurité, entre autres. Parmi les sujets évoqués par le chef inspecteur Nursimulu figuraient les différents types de vols et les sanctions prévues par la loi, les cas de disparitions impliquant des touristes, les conspirations entre employés pour commettre des délits, ainsi que les infractions liées à l'ICTA et la cybercriminalité.