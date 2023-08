Ile Maurice: TIPA - Mieux comprendre les maths grâce à l'art

Terrain for Interactive Pedagogy through Arts (TIPA) célèbre ses 15 ans. L'objectif de cette organisation non-gouvernementale est de permettre aux enfants vulnérables de devenir des citoyens actifs dans la société en favorisant leur développement par la promotion d'une pédagogie interactive et d'une éducation à l'art et à la culture. TIPA travaille en collaboration avec le ministère de l'Education, des instituteurs/enseignants et le personnel des écoles primaires des zones d'éducation prioritaires afin de proposer des stratégies d'enseignement innovantes. En quoi consistent ces stratégies ? Est-ce qu'utiliser les arts pour apprendre c'est vraiment une bonne technique ? Michaël Rabot, Communication Coordinator à TIPA, t'explique tout cela.

Depuis 2008, TIPA a innové en proposant une pédagogie interactive dans les écoles ZEP. En quoi consiste-t-elle ?

Il s'agit d'une approche éducative dynamique, axée sur l'engagement des enfants. Pour ce faire, les enseignants utilisent des méthodes interactives telles que des discussions en groupe, des jeux de rôle, des simulations et des technologies numériques pour favoriser la participation et la réflexion critique des enfants au niveau social, affectif, intellectuel ou émotionnel. Depuis 2008, TIPA mise sur trois acteurs majeurs pour le développement de l'enfant. Une méthode pédagogique, qui met l'accent sur les échanges réciproques entre l'instituteur/l'enseignant et les élèves, créant ainsi un environnement propice à la collaboration, à la créativité et à la co-construction des connaissances. Les parents jouent un rôle important car bien qu'ils soient apparemment extérieurs à l'école, ils ont un impact sur l'apprentissage et l'enseignement de l'enfant. La pédagogie interactive peut être adaptée à un large éventail d'âges, de niveaux de développement et de contextes éducatifs. Nous intervenons dans les écoles primaires, soit quatre écoles ZEP et une école de la Roman Catholic Authority et nous touchons les enfants de sept à 13 ans.

%

Vous faites appel à quels types d'art ?

Nous utilisons l'art plastique comme approche en raison de sa nature pratique et créative mais aussi selon la spécialité de nos animateurs artistiques et pédagogiques. Par exemple, les activités de peinture et de dessin permettent aux enfants de s'exprimer visuellement, d'explorer des concepts artistiques tels que la couleur, la forme, la ligne et la texture et de développer leur créativité en expérimentant différents médiums et techniques. Chaque année, nous faisons appel à des artistes et les plus récents qui ont collaboré avec nous sont Ibtisam Teegaully (printmaking, impression), Nitish Chendrapaty-Appadoo (couleurs, paysages), Kan Chan Kin (instruments de musique et matériaux de récupération/ recyclés), Stéphanie Favier (thématique sur la mer, monde marin), Jamel Colin (expression corporelle et faciale, histoire) et Jean-Yves L'Onflé, entre autres.

En intégrant des artistes dans notre approche pédagogique et lors de nos classes de créativité, cela apporte une dimension enrichissante à l'expérience des enfants. Par exemple, cela peut les inspirer et les aider à comprendre les processus créatifs derrière les oeuvres d'art. De plus, pendant les ateliers, nos animateurs encouragent les interactions entre les artistes et les enfants. Les artistes peuvent prodiguer des conseils, répondre aux questions et encourager les enfants à explorer leur propre créativité. Comme lors de chaque atelier avec les enfants et selon la structure de celui-ci, nos animateurs, ainsi que les instituteurs/ enseignants encouragent les enfants à partager leurs créations artistiques avec leurs camarades, leurs familles et la communauté. Cela renforce le sentiment d'accomplissement et permet aux enfants de valoriser leur travail.

Depuis que vous avez mis cette pédagogie interactive en place, quel constat avez-vous fait ?

Nous avons noté des résultats significatifs, qui mettent en évidence les avantages remarquables pour les enfants sur le plan éducatif et personnel. En accordant une importance particulière aux éléments tels que l'expression individuelle, les droits et responsabilités, l'accès à l'éducation et la participation active, nous avons noté que les enfants s'expriment de manière plus libre et authentique. Ils ont gagné en confiance en eux pour partager leurs opinions et leurs idées, ce qui a contribué à une ambiance de classe plus ouverte et inclusive. En mettant l'accent sur le droit à l'éducation, nous avons constaté une plus grande motivation chez eux pour venir à l'école et participer activement aux activités d'apprentissage. Cette approche a renforcé leur sentiment d'appartenance à la communauté éducative.

L'approche interactive a favorisé le travail en groupe et la collaboration entre eux. Ils ont appris à écouter les idées des autres, à travailler ensemble pour résoudre des problèmes et à développer des compétences interpersonnelles essentielles. L'environnement interactif leur a permis de s'engager dans des explorations créatives au sein de sujets académiques. Ils ont eu l'opportunité d'aborder des concepts d'une manière non conventionnelle, ce qui a stimulé leur créativité et leur curiosité. En somme, la pédagogie interactive a non seulement amélioré leurs résultats académiques mais elle a également renforcé leur confiance en eux, leur sens de responsabilités et leur engagement dans le processus d'apprentissage. Les avantages observés ont élargi leurs horizons éducatifs en les dotant de compétences essentielles pour réussir dans un environnement en constante évolution.

On a tendance à penser que quand un enfant s'adonne à l'art, cela veut dire qu'il ne se concentre pas sur ses études. Que dites-vous par rapport à cela ?

C'est un mythe que de penser que lorsqu'un enfant s'implique dans l'art, cela signifie automatiquement qu'il néglige ses études. En tant qu'animateur artistique et pédagogique senior chez TIPA, Jacques-Henri tient à souligner que l'art a une place essentielle dans le développement global de l'enfant. En réalité, toutes les matières peuvent être liées à l'art. Par exemple, pour apprendre les mathématiques, l'instituteur/ l'enseignant peut utiliser des techniques artistiques. De même, pour les langues comme le français et l'anglais, les élèves peuvent construire des phrases en s'appuyant sur des éléments artistiques comme des images. Par ailleurs, des recherches confirment les nombreux avantages de l'intégration de l'art dans les salles de classe, notamment l'amélioration des performances académiques et l'augmentation de l'engagement des élèves. Le temps consacré aux cours artistiques n'est pas une tâche supplémentaire, c'est intégré dans l'emploi du temps de l'année scolaire du prof, avec une allocation de temps de 50 à 75 minutes pour chaque classe de créativité de TIPA, qui se fait une fois par semaine.

L'art offre la possibilité à l'enfant de s'exprimer et de communiquer ses idées à travers des moyens créatifs, même s'il ne peut pas encore lire. Il lui permet aussi de s'exprimer librement, de se sentir compris et valorisé. Il crée un environnement scolaire où chaque enfant a sa place et où il n'y a pas de jugement sur ce qui est «bon» ou «mauvais». L'art contribue à renforcer la confiance de l'enfant en lui et à le mettre à l'aise dans son apprentissage. En somme, l'art n'est pas un obstacle aux études mais plutôt un moyen puissant d'enrichir l'apprentissage et de favoriser le développement holistique de l'enfant. Lorsque l'art est intégré de manière intelligente dans l'éducation, il peut créer un environnement d'apprentissage positif et propice à la croissance personnelle et académique de chaque enfant.