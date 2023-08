Maroc: Révolution du Roi et du Peuple - Exposition de photographies historiques du 20 au 25 août à Rabat et Laâyoune

Rabat — Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la communication) organise une exposition de photographies historiques sous le thème "Mohammed V et la lutte pour l'indépendance", du 20 au 25 août à Rabat et à Laâyoune.

Cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, donne à voir une cinquantaine de photographies mettant en lumière la symbiose et la communion entre le Glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain et les étapes phares ayant marqué l'épopée de la lutte nationale pour la liberté et l'indépendance, indique un communiqué du ministère.

Elle se propose également de contribuer à préserver un important fragment de la mémoire nationale concernant le retour d'exil de Feu SM Mohammed V et les énormes sacrifices ayant permis de s'affranchir du joug de colonialisme pour s'atteler à la mise en place d'institutions nationales fortes et d'un Etat marocain moderne, ajoute la même source.

Parallèlement à cette exposition, un film documentaire retraçant les étapes phares de cette page lumineuse de l'histoire du Maroc, sera projeté à l'Avenue Mohammed V à Rabat et au Palais des Congrès à Laâyoune.