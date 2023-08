Congo-Kinshasa: Bukavu - Effondrement d'une école, le bilan passe de 10 à 4 morts

Le bilan de l'effondrement du bâtiment de l'Institut « La Merveille Omega », dans la commune de Bagira, à Bukavu (Sud-Kivu) est passé, ce vendredi 11 août, de 10 à 4 morts et un blessé.

Le bourgmestre de cette municipalité, Patience Bengehya l'a livré au lendemain de ce drame.

Il a également expliqué que toutes les autres personnes données pour mortes ou disparues ont été retrouvées en vie.

« Je me suis rendu compte que, il n'y avait plus rien dans les décombres ou l'on pensait qu'il y avait des maçons qui y étaient coincés. Et par après on a vu ces maçons-là apparaitre. Ils étaient en train de construire la fosse septique, quand ils ont vu le mouvement, ils se sont sauvés. Mais quand les murs se sont écroulés, on pensait qu'eux aussi étaient là, et après on les a vus apparaitre, donc il n'y avait plus rien dans les décombres. Donc le bilan est de quatre morts et un blesse qui est pour l'instant à l'Hôpital », a affirmé Patience Bengehya.

Parmi les morts, il y a le préfet de l'école secondaire, le directeur de l'école primaire, les conseillers pédagogiques et un candidat enseignant qui passait une interview d'embauche.

Le bourgmestre de la commune de Bagira attribue cet incident à un défaut de construction provoqué par la construction de la fosse septique à l'intérieur du bâtiment.

Les autorités scolaires de la province éducationnelle Sud Kivu 1 se sont rendues sur le lieu du drame ce vendredi matin pour s'en rendre compte.