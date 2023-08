Sénégal: A Tambacounda, le stock d'oignon couvre les besoins des consommateurs (services du commerce)

Tambacounda — Le stock d'oignon disponible dans les marchés de Tambacounda, de l'ordre de quarante-quatre tonnes, permet de satisfaire les besoins en consommation du produit dans la région, a assuré à l'APS le chef du service régional du commerce, Mady Danfakha.

»Les stocks d'oignons répertoriés sur les marchés de Tambacounda sont de 44 tonnes. Ils couvrent les besoins de consommation de la région", a-t-il déclaré lors d'un entretien.

Le chef du service régional du commerce a toutefois admis l'existence d'une certaine tension sur le prix de l'oignon. »Le prix du kilogramme d'oignon qui s'échangeait à 800 voire 900 francs, a connu une hausse jusqu'à atteindre, 1200 francs à la suite d'un constat sur le terrain", a-t-il rapporté.

Il a rappelé que l'Etat était au fait de cette situation et s'attelait à trouver des voies et moyens de répondre aux besoins des consommateurs, alors qu'approche le grand Magal de Touba et d'autres fêtes religieuses.

"Ce sont des périodes de fortes demandes. La raison pour laquelle, le ministère du Commerce, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et d'autres partenaires, fait tout pour que l'oignon, nous parvienne dans les plus brefs délais", a-t-il expliqué non sans répéter qu'une certaine hausse sur le prix a été dernièrement constatée.

A Tambacounda, la tension sur ce produit, est moins grave que dans les autres régions, à cause de la levée du gel des importations de l'oignon de la Gambie. Cette décision a fait que la situation est moins compliquée à Tambacounda que dans les autres régions.

Il a assuré que la situation allait d'ici à quelques jours, revenir à la normale au plan national, tablant notamment sur une baisse du prix du produit si le Sénégal réussit à en importer en grande quantité.