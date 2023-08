Congo-Kinshasa: Zoom sur les Universités et instituts supérieurs - La mode et ses tendances valent mieux que les moeurs

Les jeunes en milieux académiques restent perplexes sur le choix qu'ils doivent opérer pour se conformer à la mode. Une véritable bataille générationnelle engagée par toutes ses nouvelles innovations modernes,

Le code vestimentaire jadis pris en rigueur dans les institutions supérieures et les universités ne semble plus rester le même à Kinshasa. La décence exige un minimum de tenue dans sa manière de se vêtir surtout pour ce qui concerne les filles. Dans le temps, les femmes ne pouvaient pas sortir de chez elles pour aller ne serait-ce qu'au marché avec un habit ne dépassant pas les genoux. Aller à l'université devait nécessiter une plus grande responsabilité dans sa tenue vestimentaire.

Les filles des universités se laissent emporter dans la mode et toutes ses tendances sortantes, oubliant la notion de la décence. Les filles se promènent dans des couloirs universitaires avec des tenues inappropriées frôlant l'extravagance et susceptibles de causer de faits en contradiction avec les règlements intérieurs de leurs institutions. Le code vestimentaire est un moyen pour non seulement apprendre la décence aux apprenants mais aussi un moyen de conserver la culture des prédécesseurs afin de la perpétuer. Il est donc quasi indispensable pour une institution qui se dit vouloir former que le code vestimentaire soit scrupuleusement respecté et appliqué à la lettre par les étudiants