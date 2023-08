Congo-Kinshasa: CENI - Les membres de la Voix et leadership des femmes appelées à plaider pour une présence plus accrue de la gent féminine dans les partis politiques

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu mardi 8 août 2023, avec une délégation de la Voix et leadership des femmes, un groupe financé par l'ambassade du Canada, géré et coordonné par le Centre Carter.

Cette délégation était conduite par la Présidente de son Conseil d'administration, Mme Marie-Madeleine Kalala. La plus haute hiérarchie de la Centrale électorale a prêté une oreille attentive aux différentes questions soulevées par les composantes de cette structure en y apportant des réponses appropriées. Denis Kadima Kazadi les a encouragées à plaider pour une présence plus accrue des femmes dans les partis politiques. Ce qui constitue, a-t-il indiqué, un avantage pour les formations politiques notamment, sur le plan de la loi électorale.

«Nous sommes venues voir le Président de la CENI, Denis Kadima, pour évoquer de la maximisation de la présence des femmes dans la compétition électorale ainsi que la sécurisation des dossiers des femmes et de celles qui sont candidates. Nous avons été honorées des échanges que nous avons eus avec le numéro un de la Centrale électorale qui s'est appliqué volontiers à répondre à nos différentes questions de façon positive. Au sujet de la sécurisation des dossiers, il nous a fait savoir qu'elle ne dépend pas seulement de la CENI, mais d'autres institutions de la République. Nous sommes totalement satisfaites de cet entretien allant dans le sens de nos aspirations et nous a encouragées à en parler au sein des partis politiques pour qu'il y ait plus de femmes dans les listes parce que c'est un avantage pour les formations politiques selon la nouvelle loi électorale », a souligné Léonie Kandolo Omoyi, vice-présidente du Conseil d'administration de cette organisation.

La Voix et leadership des femmes vise à accroître la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles et à faire progresser l'égalité entre les sexes en République démocratique du Congo.