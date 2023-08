Congo-Kinshasa: En marge de la journée de la femme africaine, Le RAFSAP a célébré ses 16 ans d'existence

Le Rassemblement des Femmes Syndicalistes de l'Administration Publique de la République Démocratique du Congo, RAFSAP en sigle, a célébré, jeudi 10 août, dans la salle des conférences du Ministère des Affaires Etrangères, une matinée syndicale, faisant office de la célébration de la journée internationale de la femme africaine, qu'elles ont voulue couplée avec les seize ans d'anniversaire de leur structure.

Elles ont associé à cette double fête les femmes fonctionnaires, celles des Forces Armées et de la Police Nationale Congolaises ainsi que les épouses des militaires et celles de policiers, sans oublier les filles de l'Est de la RDC.

Elles ont eu, pour les appuyer institutionnellement, le Ministère de la Fonction publique, Modernisation de l'Administration et Innovation des services publics, celui du Plan, celui des Affaires étrangères, celui du Genre, Familles et Enfants, sans oublier celui de l'Intégration régionale.

Plusieurs discours ont eu lieu parmi lesquels celui ayant mis en exergue le SENAREC, Service National pour le Renforcement des Capacités. Il s'agit de capacités liées, entre autres, à la résilience, aux anticipations ainsi qu'à la programmation des ripostes rapides aux survenances de toutes sortes de problèmes. A les attendre parler, ces capacités qu'elles acquerront devront toutes converger vers les objectifs du développent durable. Le SENAREC promet de mettre à la disposition des femmes congolaises des outils efficaces qui leur permettront de faire valablement face aux défis de l'heure et de combler, dans la foulée, tous les déficits en matière de renforcement des capacités.

%

Ce qui les aidera, à cet effet, à contribuer au développement durable à travers toutes les institutions, en vue de leur meilleur fonctionnement. A les en croire, le SENAREC est une vraie porte d'entrée de toutes les possibilités sur le plan de renforcement des capacités. Son travail est à l'échelle nationale fonction du PRONAREC, Programme National de Renforcement des Capacités. Ce dernier est relayé sur le plan des provinces, par un plan provincial de développement et, du point de vue local, d'un plan local de développement. Celui-ci n'est pas à confondre avec le PDL-145, Programme de Développement Local des 145 territoires.

Au sujet du PRONAREP, soit dit en passant, les femmes en sont au deuxième, le premier ayant vu le jour en 2012 avec comme objectif pilote : venir en appui à un "lot" de cinq provinces prises comme superficies d'essai.

Après évaluation, foi sur leur causerie, PRONAREP I a arboré plusieurs imperfections qui lui a valu de se faire remplacer à l'heure actuelle par le PRONAREP II. Celui-ci a réussi à apporter plusieurs innovations. Parmi elles, celle ayant trait à son extension à toutes les 26 provinces disséminées sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo. Ajouter à cela, celle liée à sa multisectorialité qui prend en compte, en plus de l'administration publique comme, lors du premier PRONAREP, des organisations de la société civile.

Ce programme de la deuxième génération se trouve arrimé sur le Programme National pour les Stratégies de Développement, communément connu via son abréviation PNSD. Le PRONAREP II se trouve appuyé, sur le plan budgétaire, par la loi des Finances publiques qui a mis à sa disposition une somme importante équivalant à 3 000 000 usd, à mettre à la disposition de ses cinq pilier de renforcement des capacités : institutionnelles, des ressources humaines, d'innovation, d'amélioration de la qualité de la gouvernance, pour un développement local à la base, et de résilience et ripostes rapides.