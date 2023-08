Afrique: Historique !

Après les jeux, place aux enjeux ? Quel bilan pour les IXès Jeux de la Francophonie ? Quel héritage pour le Congo ? Autant de questions auxquelles les congolais se posent au lendemain de cette dernière édition.

Oui, les congolais en général et les kinois en particulier, ont oublié un seul instant, la politique "politicienne" habituelle, pour se concentrer davantage sur les IXès Jeux de la Francophonie. C'était émouvant d'assister à ces moments d'intenses émotions, surtout de voir des familles se réunir pour soutenir ce grand rendez-vous francophone.

Ces jeux étaient véritablement «un pari risqué», mais au finish «un pari réussi » pour la République démocratique du Congo. L'on a noté un exploit réalisé par la patrie de Lumumba-Mzee. Puisque, depuis octobre 1974, le combat de boxe Ali-Foreman, le Congo-Kinshasa n'avait plus organisé un tel évènement de grande envergure. Est-ce un point de départ pour de grandes réalisations futures ? Mystère. Néanmoins, le gouvernement demeure convaincu quant à ce.

C'est un message d'espoir et de solidarité lancé par la RDC. Malgré les agressions à l'Est, les choses sont en train de changer dans le bon sens du terme. L'on aperçoit une volonté réelle d'améliorer des choses. Que cela ne puisse pas s'arrêter là. Ces jeux ont permis de comprendre que, depuis la mort de la Foire Internationale de Kinshasa, les parents ne savent plus où amener leurs enfants pendant les vacances.

Un grand espace avec des jeux dont l'accès sera à bas prix n'existe quasiment plus. Que faut-il faire ? Le gouvernement devra relancer les activités sportives et culturelles. Quid des infrastructures ? C'est à nous de mieux gérer des infrastructures sportives après les IXème Jeux de la Francophonie, les entretenir. La responsabilité incombe aux dirigeants mais aussi aux usagers.

Durant 10 jours, le monde entier a fait le constat palpable que les congolais, toutes tendances confondues, aiment réellement leur pays et ont laissé transparaitre cette réalité plus fort d'un Congo uni à jamais. Dans son discours devant une foule immense venue de partout pour assister à la cérémonie de clôture, Félix Tshisekedi a salué les résultats escomptés pour les préparatifs, notamment, il a loué le travail titanesque, résultant du gouvernement et le comité national des jeux de la Francophonie, conduit par Isidore Kwandja Ngembo. Dans son speech, le père de la Nation s'est montré convaincu que cette dernière édition, restera gravée dans la mémoire collective des congolais et sera inscrite dans les annales de la Francophonie comme un évènement "historique".