Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Aout 2023

Niger : Tentative de coup d’Etat- L’Onu préoccupée par les conditions de détention de Mohamed Bazoum

Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres a exprimé jeudi ses inquiétudes quant aux informations affirmant que le président nigérien serait détenu dans des conditions déplorables et que certains autres membres du gouvernement auraient été arrêtés. Il semblerait en effet que des membres de la Garde présidentielle maintiennent Mohamed Bazoum et sa famille sans accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments ou à l'électricité, a affirmé Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général.« Le secrétaire général réitère sa préoccupation quant à la santé et à la sécurité du président et de sa famille, et appelle une nouvelle fois à sa libération immédiate et sans condition, ainsi qu'à son rétablissement à la tête de l'Etat », a déclaré M. Haq. L'Ocha a déclaré que le Programme alimentaire mondial(Pam),avait notamment fourni une aide alimentaire à plus de 12.000 personnes cette semaine dans la région de Maradi, dans le centre-sud du Niger.( Source :aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Plateau-Cocody- Le pont à haubans ouvert à la circulation ce samedi

Le pont de Cocody, encore appelé 5e pont ou encore pont à haubans, sera ouvert à la circulation ce samedi 12 août 2023. La cérémonie d’inauguration se tiendra en présence du Président de la République, Alassane Ouattara. Long de 630 mètres, cet ouvrage relie la commune du Plateau à celle de Cocody. Lancés en mars 2019, les travaux auront duré plus de 4 ans, contre 24 mois initialement prévus. D’un coût d’environ 97,872 milliards de F Cfa, le projet est financé par la Banque islamique de développement (Bid) et réalisé par le groupe chinois « China Road and Bridge Corporation » (Crbc). L’ouverture de ce pont va sûrement contribuer à réduire les bouchons à Abidjan. (Source : Fratmat.info)

Mali : Trajet Niafunké-Tombouctou- La sécurité s’installe, le trafic reprend

Le trafic routier a repris sur la route dépendant Niafunké et Tombouctou. Grâce aux efforts des Forces de défense et de sécurité qui sont à pied d’œuvre pour déminer et surveiller les routes afin de sécuriser la circulation. Les troupes effectuent régulièrement des patrouilles pour prévenir les attaques et les enlèvements qui étaient fréquents dans la zone. Aujourd’hui, il est de nouveau possible d’effectuer le trajet Niafunké-Tombouctou en voiture même si la psychose persiste dans les esprits depuis l’éclatement de la crise sécuritaire et politique de 2012. (Source : abamako.com)

Sénégal : Tentative de coup d’État au Niger- La possible intervention militaire de la Cédéao divise

Présent à Abuja, le président sénégalais Macky Sall a fait partie des chefs d’État de la Cédéao qui ont décidé d’activer et de déployer la force en attente de la communauté ouest-africaine pour la restauration de l’ordre constitutionnel au Niger. Même si la porte est toujours ouverte à une résolution pacifique. Mais à Dakar, le recours à la force divise. Au total, ils sont plus de 170 personnalités du monde politique et de la société civile à avoir signé celle publiée par Seneplus. « Une telle intervention serait une régression dans le cours de l’histoire » et « l’avenir immédiat du Niger doit être déterminé par les Nigériens eux-mêmes », indique la tribune notamment signée par les écrivains Felwin Sarr et Boubacar Boris Diop mais aussi par Birahim Seck, coordinateur de Transparency international à Dakar. (Source : Rfi)

Gabon : Cemac- Le Fonds souverain gabonais prépare un emprunt obligataire de 65 milliards Fcfa

Le Fonds gabonais d'investissements stratégiques (Fgis), gestionnaire des ressources du Fonds souverain du Gabon, veut solliciter les investisseurs de la Cemac pour lever des financements. Selon Le Nouveau Gabon, qui cite Akim Mohamed Daouda, l'administrateur directeur-général (Adg) de la structure, celle-ci se prépare à lancer en septembre prochain un emprunt obligataire de 65 milliards de Fcfa. Les fonds collectés serviront à financer les projets de développement portés par ses filiales notamment Gabon Power Company (Gpc), Façade maritime du champ triomphal (Fmct) et l'Office pharmaceutique national (Opn).

Guinée : Inondations tragiques- Le gouvernement annonce des mesures énergiques

Alors que quatre personnes sont mortes le vendredi 11 août 2023 en Guinée, dans de nouvelles intempéries tragiques dues en partie aux actions anthropiques de l’Homme sur l’environnement, le gouvernement guinéen a décidé de prendre des mesures énergiques pour endiguer les inondations à Conakry. Les autorités guinéennes estiment que la situation actuelle est une « urgence ». D’où sa décision de mobiliser toutes ses ressources pour apporter, non seulement secours aux personnes affectées, mais aussi de s’attaquer aux causes de ces inondations. « Les constructions anarchiques obstruant l’évacuation des eaux demeurent parmi les principales causes de ces inondations », indique le gouvernement. (Source : africaguinee.com)

Maroc : Commerce extérieur- Les transactions du Maroc en hausse de 35,9% à fin 2022

Les transactions commerciales du Maroc avec le reste du monde ont enregistré une croissance de 35,9%, atteignant une valeur de 1.166 MMDH à fin 2022, contre 858 MMDH en 2021, selon le dernier rapport annuel sur le commerce extérieur de l’Office des Changes. Le rapport sur le commerce extérieur du Maroc au titre de l’exercice 2022, publié par l’Office des Changes, relate les statistiques annuelles des importations et des exportations de marchandises. Il permet, outre le suivi de la conjoncture économique, de répondre aux besoins en informations exprimés par les pouvoirs publics, les organismes internationaux et les opérateurs économiques nationaux et étrangers. En ce qui concerne les transactions commerciales du Maroc avec les autres pays, l’Office des Changes signale une expansion de 35,9%. À la clôture de l’année 2022, ces échanges ont représenté une valeur de 1.166 MMDH, comparativement aux 858 milliards de dirhams de l’année précédente. (Source : Hespress)

Burkina Faso : Hadj 2023- 4 décès, 2 275 pèlerins clandestins détectés

Le comité national de suivi du pèlerinage à La Mecque a organisé un point de presse ce vendredi 11 août 2023 à Ouagadougou. Face à la presse, les membres du comité ont fait le bilan de l’organisation du Hadj de cette année. Cette année, 7 297 pèlerins ont été convoyés via 17 vols en Arabie Saoudite pour accomplir le Hadj. Malheureusement, le pays a déploré 12 décès dont 4 femmes parmi ses candidats au Hadj. Deux ressortissants du Pays des Hommes intègres ont aussi été refoulés, dont un homme en situation irrégulière et une femme pour « rentrer sans visa » en territoire saoudien. Officiellement, le Burkina a reçu 8143 visas et 160 stickers pour les organisateurs. Pour le comité, cette situation est imputable aux agences de voyage. Sans passé par le dos de la cuillère, le président Kouanda a affirmé : « Ils sont 121 agences, certaines sont sérieuses et d’autres non ». (Source : aouaga.com)

Tchad : 63ème anniversaire de l’Indépendance- Des représentants des pays amis présents

Des présidents et représentants des pays étrangers prennent part le 11 août 2023, aux activités de commémoration du 63ème anniversaire de l’accession du Tchad à l’indépendance. En signe d’amitié et de solidarité, plusieurs pays amis ont envoyé des délégations pour prendre part à la commémoration de l’indépendance du Tchad. Il s’agit entre autres, du président Umaro Sissoco Embalo de la Guinée-Bissau, du vice-président du Conseil présidentiel Libyen, Moussa Al Kouni, du Premier ministre de Sao Tomé et Principe, Patrice Trovoada, Maxime Balalou, ministre Secrétaire général du gouvernement et des Relations avec les Institutions de la République Centrafricaine, et du président du Conseil économique et social du Cameroun, Ayang Luc. (Source : Journal du Tchad)

Afrique du Sud : Justice- Jacob Zuma arrêté puis relâché en l'espace de deux heures

L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, 81 ans, s'est présenté brièvement vendredi en prison avant d'être relâché aussitôt dans le cadre de remises de peine annoncées le jour même par le gouvernement, une manœuvre qualifiée de « honte absolue » par l'opposition. « Une décision a été prise » pour que M. Zuma, qui avait passé deux mois en 2021 derrière les barreaux pour outrage avant d'être libéré pour raison médicale, « se rende au centre correctionnel d'Estcourt », en pays zoulou, a déclaré le responsable des services pénitentiaires, Makgothi Samuel Thobakgale. « Il est arrivé à six heures ce matin et a été admis dans le système » avant d'être « soumis à une procédure de remise de peine » et libéré moins de deux heures plus tard, a-t-il ajouté devant la presse à Pretoria. Ces remises de peine de « condamnés non-violents » ont été approuvées par le président Cyril Ramaphosa pour soulager la surpopulation carcérale dans le pays, a précisé le ministre de la Justice Ronald Lamola. Elles doivent permettre de libérer plus de 9 000 détenus. (Source : africanews)