Maroc: Cérémonie d'accueil en l'honneur des bénéficiaires de la 14ème édition des colonies de vacances au profit des enfants maqdissis

Une cérémonie d'accueil a été organisée, jeudi à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, en l'honneur des enfants bénéficiaires de la 14e édition des colonies de vacances au profit des enfants maqdissis, organisées du 10 au 26 août courant sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Cette édition, organisée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, connaît la participation de 50 enfants maqdissis (garçons et filles) dont l'âge varie entre 11 et 14 ans, accompagnés de cinq encadrants.

S'exprimant lors de cette cérémonie, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a indiqué que cette édition que le Souverain a bien voulu baptiser du nom de "La Marche Verte" constitue un nouveau geste gracieux de SM le Roi envers les frères palestiniens, relevant qu'elle reflète aussi la considération Royale à l'endroit du peuple palestinien qui continue de défendre sa terre avec tous les moyens pacifiques légitimes jusqu'à la réalisation de ses aspirations à édifier son Etat avec Jérusalem Est pour capitale.

"Nous, à l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sommes fiers de ce Haut patronage de SM le Roi, que Dieu Le protège, et du soutien généreux que le Souverain apporte à l'action de cette institution, qui est le bras opérationnel pour la mise en oeuvre des politiques du Comité d'Al Qods et l'outil idéal pour donner forme à l'action arabo-islamique conjointe au profit de la Ville Sainte et de ses habitants", a-t-il ajouté.

%

Les bénéficiaires des colonies de vacances de cette année, au nombre de 50 enfants en plus de 5 encadrants, viennent s'ajouter à 650 enfants maqdissis et 65 encadrants ayant bénéficié des éditions précédentes, a précisé M. Cherkaoui.

Bachar Abou Chamsiya, un des encadrants de ces colonies, s'est félicité du thème choisi pour cette 14ème édition et qui témoigne de l'importance de cette question pour les Marocains et pour SM le Roi.

Les préparatifs pour ces colonies ont été l'occasion "de s'informer de la Marche Verte et de la manière avec laquelle feu SM Hassan II a pu libérer le Sahara marocain du joug de la colonisation espagnole et consolider et préserver la terre", notant que ces enfants maqdissis deviennent des ambassadeurs en Palestine du Maroc et de son héritage.

Dans des déclarations à la MAP, les enfants bénéficiaires ont exprimé leurs remerciements pour cette opportunité qui leur permettra de découvrir la culture de leur "deuxième patrie" qu'est le Maroc et le peuple marocain "qui porte un grand amour pour la Palestine et les Palestiniens", faisant part de leur joie et bonheur de participer à l'édition de cette année. Lors de cette réception, les enfants maqdissis ont entonné les hymnes nationaux marocain et palestinien et interprété la chanson "Nidae Al Hassan".

De son côté, Ghada El Traoui, conseillère à l'ambassade de Palestine au Maroc, a affirmé que le rendez-vous se renouvelle cette année entre le Maroc et la Palestine à travers la réception de ces enfants palestiniens d'Al Qods, remerciant SM le Roi et le peuple marocain pour ce geste et l'hospitalité avec laquelle sont reçus les enfants maqdissis chaque année.

Le choix de la Marche Verte comme signe de cette édition, a-t-elle ajouté, reflète le soutien du peuple palestinien à l'unité du Maroc sans division aucune, à l'image de la solidarité inlassable du Maroc avec la Palestine.

Cette édition, organisée dans plusieurs villes marocaines, notamment Casablanca, Rabat, Tanger, Asilah, Tétouan, M'diq et Chefchaouen, prévoit un programme riche qui comprend un important espace de jeu, de divertissement et de loisirs, avec des voyages touristiques et éducatifs à même de permettre aux enfants d'Al-Qods de découvrir l'histoire et la géographie du Royaume du Maroc, son authenticité et sa profondeur culturelle.

Les enfants maqdissis visiteront également dans les régions de Casablanca et de Rabat et dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, des projets de développement qui ont mis le Royaume sur la voie du développement, sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI.