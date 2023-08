Afrique de l'Ouest: Situation au Niger, intervention de la CEDEAO, sécurité au Sahel - L'analyse de Bakary Sambe de Timbuktu Institute

Dr Bakary Sambe, président fondateur de Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies, un think tank et centre d'études stratégiques basé à Dakar, Bamako et Niamey, estime qu'avec les sanctions et l'annonce de l'intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), cette dernière veut redorer son blason.

Depuis le 26 juillet 2023, date du coup d'État intenté au Niger par les hommes du Général Abdourahamane Tchiani contre le Président Mohamed Bazoum, élu en mars 2021, tous les regards sont tournés vers Niamey. Toute la communauté internationale a condamné ce coup d'État. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a même annoncé le déploiement de sa force militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel.

À la question de savoir si la Cedeao doit aller au bout de sa logique, Dr Bakary Sambe, président fondateur de Timbuktu Institute, un think tank et centre d'études stratégiques basé à Dakar, Bamako et Niamey, indique qu'on note une énorme rupture dans l'approche de l'organisation régionale qui combine de sévères sanctions diplomatiques à des menaces militaires.

Pour lui, cela vise à donner une crédibilité opérationnelle à la mesure prise, l'année dernière, de mettre en place une force en attente chargée de la lutte contre le djihadisme et les coups d'État. « Mais, pour que la Cedeao menace de la mise en oeuvre de mesures coercitives, c'est que cette hypothèse me semble réellement envisagée. Et cela suppose que des consultations préalables aient eu lieu avec des membres du Conseil de sécurité (notamment France et États-Unis) », estime celui qui est aussi Professeur au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.

Sur ce, Dr Sambe affirme que si le scénario de l'intervention Cedeao-Union africaine (Ua)-puissances occidentales, sous mandat ou non du Conseil de Sécurité, se réalisait, « ce serait une rupture paradigmatique dans l'approche de la sécurité collective en Afrique de l'Ouest ».

Tournant dans la lutte contre le terrorisme

La suite des évènements qui se déroulent au Niger sera aussi importante dans la lutte contre le terrorisme. Avec les soutiens affichés des putschistes du Mali, du Burkina Faso et même de la Guinée à la junte du Niger, Bakary Sambe indique que « cette fois-ci, on dirait qu'on va vers une alliance putschiste kaki -avec le Mali et le Burkina Faso- contre la Cedeao, un point de bascule dans l'histoire de l'organisation ».

Tout cela aura un impact dans la lutte contre le terrorisme au Sahel parce que le Niger occupe une place centrale dans la stratégie antiterroriste globale et les États-Unis en sont conscients, de même que la France. « On note la volonté de l'Otan (France/États-Unis) de contrecarrer l'avancée russo-wagnérienne dans un pays, partenaire clé dans leur stratégie globale antiterroriste dans le Sahel. Nous sommes sur le cas de figure d'une nouvelle et inédite forme de conflictualité : une guerre interétatique entre une coalition tripartite d'États membres rebelles contre l'organisation sous-régionale qui cherche à redorer son blason », souligne le président fondateur de Timbuktu Institute.

La Cedeao, constate-t-il, avait même été relativement dépossédée de la question sécuritaire, au point de l'affaiblir, sans que les partenaires internationaux aient pu apporter toute l'aide nécessaire au G5 Sahel. Le Pr Bakary Sambe fait savoir que ce grand retour de la Cedeao s'effectue dans un moment décisif pour l'organisation, mais aussi pour la paix et la sécurité dans la région. « La lutte contre le terrorisme souffrirait beaucoup d'un Niger tombé dans l'escarcelle d'un pouvoir kaki. Surtout que, pour l'heure, même après le départ des troupes françaises, jadis décriées, ni le Mali, encore moins le Burkina Faso, n'ont réussi à combattre le terrorisme », affirme-t-il.

« La Russie pas sourde à l'appel de la rue nigérienne »

Il y a quelques jours, les nouveaux hommes forts de Niamey ont dénoncé les accords de coopération militaire avec la France. Même si Paris a ignoré cela et considéré que seules des autorités légitimes issues d'une élection peuvent les remettre en cause, la Russie pourrait profiter de ce sentiment anti-français. « Il est clair que la Russie n'est pas sourde à l'appel de la rue nigérienne qui, par une simple colère contre la France, en appelle à Moscou sur le mode chiffon rouge et en protestation contre Paris », alerte le Professeur au Centre d'étude des religions de l'Ugb. « La nature ayant peur du vide et les circonstances y aidant, si les militaires s'installent durablement à Niamey, Wagner pourrait saisir une autre chance de s'implanter sur le continent, après la Rca et le Mali, au coeur d'un Sahel aux énormes enjeux géostratégiques », prévient Dr Sambe.

Toutefois, il tempère en soutenant que Washington « ne semble pas vouloir céder ce terrain nigérien en plein Sahel central à la prédation russe qui cherche à accroître son influence dans la région. Et les dernières déclarations de Matt Miller et de Blinken le prouvent à suffisance ».