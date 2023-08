Ile Maurice: La MTPA révèle sa stratégie pour attirer les Indiens

Maurice comme destination de premier choix pour le Meeting, Incentive Travel, Conferences and Exhibitions (MICE), les Big Indian Weddings et le tournage de films. C'est ainsi que, selon le directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), Arvind Bundhun, Maurice va pouvoir capter et booster le marché indien.

Dans un entretien accordé à la journaliste Komal Parmar sur le site en ligne www.eventfaqs.com, Arvind Bundhun a mis en avant les facilités que propose ce segment. Car selon lui, Maurice est connu pour sa logistique, ses facilités et le professionnalisme des différents acteurs engagés dans la gestion des grands groupes de MICE et de grands mariages indiens. «En sus d'offrir des offres MICE sur mesure à nos clients, Maurice dispose également d'un programme d'incitation MICE, qui comprend une exonération de 15 % de taxe sur l'hébergement pour les groupes de plus de 50 personnes qui séjournent au moins trois nuits.»

Selon Arvind Bundhun, la MTPA s'attend à une hausse du nombre de MICE dans les mois qui viennent, en particulier en septembre. Ainsi, pour attirer de plus en plus d'Indiens à Maurice, la MTPA élabore actuellement un plan d'action numérique B2B et B2C, qui se déroulera de juillet 2023 à juin 2024 et qui ciblera les segments essentiels en Inde. Des voyages de familiarisation pour les organisateurs de mariages, des formations spécialisées pour le MICE et des roadshows sont également au programme.