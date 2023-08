Ile Maurice: Cinquante jeunes en stage dans 25 entreprises du secteur des services financiers

Le secteur privé a conçu le plan de formation et le programme d'insertion professionnelle en entreprise. Le gouvernement a financé ce projet dans sa globalité à travers le Human Resource and Development Council (HRDC) dans le cadre du National Training Reskilling Scheme (NTRS).

Une cinquantainede jeunes ont ainsi pu obtenir un stage dans 25 entreprises du secteur des services où environ 1 000 emplois sont disponibles, cette année.

Le chômage n'est plus une fatalité lorsque gouvernement et secteur privé se donnent la main pour permettre à des jeunes ayant une bonne base académique et des compétences précises d'intégrer un secteur d'activité économique en quête de recrues. C'est l'expérience réalisée par la Mauritius Finance, entité qui regroupe quelque 150 sociétés opérant dans le secteur des services financiers et le Human Resource and Development Council (HRDC), chargé de transformer en force de travail des jeunes à la recherche d'un emploi et ce, dans le cadre des attributions du National Training Reskilling Scheme (NTRS). Le résultat est qu'une cinquantaine de jeunes ont ainsi pu obtenir un stage dans 25 entreprises du secteur des services financiers.

Ce programme de formation était en deux volets. Il y a eu la partie théorique, assurée par les formateurs de Mauritius Finance, de CLT International, en collaboration avec ceux de l'Alliance Manchester Business School dont les cours ont été dispensés par visioconférence. Puis la partie stage. Ce programme de formation a été intégralement financé par le HRDC. L'organisme gouvernemental a financé, à ce jour, la formation de 235 participants sous le NTRS et de 54 jeunes dans le cadre du Graduate Training for Employment Scheme.

Pour Raj Auckloo, directeur du HRDC, le fait que la majorité des participants ayant complété cette formation ont immédiatement trouvé de l'emploi est «une indication claire et nette que le NTRS est sur la bonne voie par rapport à son objectif de donner des outils à des jeunes qui leur permettent de constituer une valeur sûre pour le monde du travail. Cette success story souligne l'importance de la collaboration entre le HRDC et Mauritius Finance, les entreprises du privé et les institutions gouvernementales.»

Le lundi 7 août, au siège du Financial Services Institute à Ebène, c'était le grand jour pour ces jeunes car ils étaient conviés à une cérémonie de remise de diplômes, un document certifiant qu'ils ont acquis les compétences requises pour agir comme agents dans le domaine de la gestion et de la comptabilité des fonds.

Mission accomplie

Pour Mauritius Finance, c'est mission accomplie à deux niveaux. D'abord, il s'agit d'une contribution directe pour éloigner le chômage des jeunes ayant du talent. Ensuite, il s'agit d'empêcher que les opérateurs du secteur des services financiers ne se retrouvent à court de personnel qualifié et dans l'incapacité de respecter leurs obligations vis-à-vis de leur clientèle.

«Avec les nombreuses restructurations rencontrées par le secteur durant ces dernières années», avance Shamima Mallam-Hassam, présidente de Mauritius Finance, «il est impératif d'augmenter nos capacités pour être en mesure de répondre aux besoins de divers opérateurs internationaux, qui se sont implantés dans notre juridiction et dans des créneaux tels que la lutte contre le blanchiment d'argent, le Fund Administration, leFund Accounting et le Trust Administration, entre autres. Environ 1 000 emplois sont disponibles dans le secteur, cette année et j'insiste sur le fait que le capital humain jouera un rôle décisif dans l'avenir des services financiers.»

Mahen Seeruttun, ministre des Services financiers et la de la Bonne gouvernance, a surtout salué la prédisposition de ces 25 entreprises, membres de Mauritius Finance, qui ont participé activement à la réalisation de ce programme de formation professionnelle en acceptant d'accueillir en stage les bénéficiaires. «Les entreprises qui réussissent sont celles qui soutiennent une main-d'oeuvre agile et qui prônent l'apprentissage en continu et la reconversion. Le gouvernement a mis l'accent sur le renforcement des compétences lors de la présentation du dernier exercice budgétaire.

C'est une initiative qui va nous permettre de maintenir une croissance durable dans le secteur des services financiers et de concrétiser nos ambitions économiques», a dit le ministre. Il a ajouté que les perspectives pour que le secteur des services financiers prenne plus d'ampleur sont réelles. Il dit avoir constaté ce phénomène lors de ses récentes visites en Europe et en Inde. Il a indiqué avoir noté le fait que la juridiction a bonne presse auprès des opérateurs du secteur parmi lesquels des cabinets d'avocats, des Family offices, qui sont des organisations spécialisées dans la gestion du patrimoine des familles.

D'autres jeunes pourront tirer profit de ce programme de formation car le prochain exercice d'appel à candidatures pour la formation intitulée Foundation Trust in Administration and Accounting débutera en septembre prochain.