Gabon: 'Rappelez-vous que chaque pas que vous franchissez dans la voie de l'engagement politique ouvre la voie à d'autres femmes...'

Un atelier de formation a été dédié aux femmes politiques sur le "Leadership et Engagements Politiques". Ledit atelier a été organisé par l'Ong Malachie en partenariat avec l'Unoca du 09 au 10 août 2023 à Libreville. Pépécy Ogouliguendé, présidente de l'Ong dans son discours de clôture dont nous vous offrons l'intégralité, exhorte les femmes politiques à poursuivre la dynamique, à mettre en pratique les compétences acquises et à devenir des championnes du changement dans leurs communautés et au-delà.

Chères participantes, chers invités,

En ce moment solennel de clôture des Ateliers de Renforcement des Capacités des Femmes Candidates en Leadership et Engagements Politiques, je tiens à exprimer ma gratitude au Bureau des Nations Unies pour l'Afrique Centrale et ma fierté au nom de toute l'équipe organisatrice. Ces journées ont été remplies d'échanges inspirants, de partage de connaissances et de construction de liens durables entre des femmes exceptionnelles venant de divers horizons politiques.

Nous avons vu vos visages s'illuminer d'enthousiasme à chaque nouvelle compétence acquise, à chaque idée partagée et à chaque expérience personnelle partagée. Ces moments précieux ont renforcé notre conviction que l'autonomisation des femmes dans la sphère politique est non seulement nécessaire, mais aussi vitale pour un avenir meilleur et plus équitable.

Les réflexions, les recommandations et les engagements que vous avez partagés au cours de ces ateliers sont un rappel puissant de la force collective des femmes candidates. En tant que présidente de l'organisation, je vous exhorte à poursuivre cette dynamique, à mettre en pratique les compétences que vous avez acquises et à devenir des championnes du changement dans vos communautés et au-delà.

Rappelez-vous que chaque pas que vous franchissez dans la voie de l'engagement politique ouvre la voie à d'autres femmes, inspirant la confiance et la détermination nécessaires pour briser les barrières. En cultivant une culture de soutien mutuel et d'unité, nous pouvons surmonter les défis qui se dressent devant nous.

Je souhaite remercier nos formateurs, nos expert(e)s et nos partenaires pour leur contribution inestimable. Leur dévouement et leur expertise ont été au coeur de ces ateliers, nous guidant vers un avenir où les femmes sont des actrices essentielles du changement.

Alors que nous nous apprêtons à nous séparer, emportons avec nous l'énergie, l'inspiration et les compétences que nous avons acquises. Restons connectées, continuons à nous soutenir mutuellement et à porter haut les valeurs d'égalité et de justice.

Au nom de l'équipe organisatrice, je vous remercie encore une fois de votre présence, de votre participation active et de votre engagement envers un avenir meilleur pour toutes les femmes et les générations futures.