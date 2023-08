Congo-Kinshasa: Mgr Sikuli Paluku - « Le rêve d'une paix durable dans l'Est de la RDC va se réaliser, en dépit du temps que ça prendra »

Au cours de la célébration de la messe de ses 25 ans d'épiscopat, vendredi 11 août, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Mgr Melchisédech Sikuli Paluku a déclaré que le rêve d'une paix durable dans l'Est de la RDC finirait par se réaliser, en dépit du temps que ça prendra.

Devant des milliers de fidèles et personnalités du pays comme de l'étranger, Monseigneur Melchisédech Sikuli Paluku a exhorté tout le monde à travailler sans relâche pour la paix:

« Votre présence constitue pour moi un signal fort de solidarité. Vos messages de réconfort et de compassion me rassurent que tôt ou tard la paix sera une réalité à l'Est de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que face à ces atrocités, nos populations longtemps meurtries vous regardent et attendent que vous donniez corps à leurs aspirations et attentes profondes et légitimes ; à savoir la paix ».

Il a réaffirmé son espoir au retour de la paix dans cette partie de la RDC, en proie à l'insécurité entretenue par des groupes armés locaux et étrangers.

« Si Dieu nous a créés sans nous, il ne peut nous sauver sans nous. C'est pourquoi chacun de nous doit se mobiliser pour devenir une réponse adéquate et appropriée face à ces différents défis », a poursuivi le prélat catholique.