Tunisie: Félicitations à Saadia Mesbah !

Ce prix est une reconnaissance de son courage exceptionnel, de son leadership et de son engagement à faire progresser les droits humains

Saadia Mesbah a remporté le Prix du ministre des Affaires étrangères des Etats Unis d'Amérique dédié aux champions internationaux de la lutte contre le racisme 2023 !

La militante tunisienne a consacré sa vie à défendre les droits des Tunisiens noirs. Ce prix est une reconnaissance de son courage exceptionnel, de son leadership et de son engagement à faire progresser les droits humains des membres des communautés raciales, ethniques et autochtones marginalisées. Continuons à lutter contre le racisme systémique et promouvons un changement positif aux États-Unis et dans le monde.

Saadia Mesbah est cette militante tunisienne qui a consacré sa vie à lutter contre la discrimination raciale et l'intolérance et à défendre les droits des Tunisiens noirs. Après plusieurs tentatives infructueuses pour lancer une institution soucieuse de lutter contre les discriminations raciales sous le régime de Ben Ali, elle fonde en 2013, l'association « My Dream », qui vise à sensibiliser aux valeurs de la diversité, de l'égalité, et à dénoncer le racisme dans les lieux publics.

Une loi en Tunisie qui criminalise la discrimination raciale adoptée en 2018

Mais encore, l'association assure une protection juridique pour tous et défend le statut de la population noire dans la sphère culturelle, en promouvant le développement social et économique des communautés à prédominance noire.

L'activité de Saadia et de nombreux militants des droits de l'homme a contribué à l'adoption d'une loi en Tunisie criminalisant la discrimination raciale le 9 octobre 2018. Saadia Mesbah considère cette loi comme une réalisation incomplète, car il manque une déclaration universelle condamnant toutes les formes de discrimination fondées sur la religion, la langue ou la couleur de peau. Un long parcours de la militante Saadia qui vient d'être reconnu à l'échelle internationale.