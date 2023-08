Algérie: Signature d'un mémorandum d'entente entre la Cour constitutionnelle algérienne et son homologue indonésienne

ALGER — Un mémorandum d'entente a été signé à Jakarta entre la Cour constitutionnelle algérienne et son homologue indonésienne en vue de créer un cadre de coopération et d'échange d'expertises dans le domaine de la justice et du droit constitutionnels entre les deux pays, indique, vendredi, la Cour dans un communiqué.

Le document a été cosigné par le président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, et le président de la Cour constitutionnelle indonésienne, M. Anwar Usman, et ce en marge de la Conférence internationale des présidents des Cours, organisée à Jakarta sur le thème "Renforcement de la démocratie à travers les juridictions constitutionnelles".

Dans une allocution prononcée aux travaux de cette Conférence, intitulée "Le rôle de la Cour constitutionnelle dans la promotion des principes démocratiques : passé, présent et avenir", M. Belhadj a évoqué l'évolution de la justice constitutionnelle en Algérie et les étapes franchies en matière de consécration des principes de gouvernance démocratique et d'Etat de droit.