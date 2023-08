Madagascar: Basket et évangélisation - Cinq coaches néerlandais dans nos murs

Des centaines de basketteurs sont à l'écoute des coaches néerlandais dans la Capitale. Il s'agit d'un programme de « The Association of Church Sports and Recreation ministries » dont l'objectif est de prêcher l'évangile à travers les sports.

Pour la première fois, l'association internationale Church Sports and Recreation ministries (CSRM) a invité des experts pour un camp sportif réservé aux basketteurs malgaches. En collaboration avec l'association dénommée « Next moov » des Pays-Bas, cinq coaches néerlandais partagent leur expériences depuis le 3 août au Saint-Michel Amparibe. « En effet, les deux associations ont une même vision, dont faire connaître l'évangile d'une autre façon, notamment à travers les sports et les loisirs. L'objectif de ce camp c'est de démontrer à tout le monde que le sport et l'évangile peuvent faire bon ménage. En tant que basketteur, on a choisi le basketball pour commencer ce projet. Pourtant, l'association est ouverte à toutes les disciplines sportives. Peut-être pour la prochaine édition, c'est le rugby qui sera à l'honneur », a fait savoir le Directeur national de CSRM, Rasamoelina Andrianjaka.

Rencontre avec les Ankoay

Le programme est très chargé durant leur passage au pays. Hier, la coach Meghane Hansmann a été à la rescousse des pépites malgaches, licenciées et non licenciées, sur le terrain d'Amparibe. Plus de 400 joueurs, issus de différents clubs, y étaient présents durant cette journée de pratique. Le technicien, Jonathan Detweiler, a travaillé la vitesse de réaction et de déplacement avec les seniors. Les autres, quant à eux, ont formé également les coachs des différentes associations religieuses qui souhaitent former leur propre ministère. En début de semaine, ils ont encadré les U18 et U20. Par ailleurs, le COSPN et la GNBC, deux équipes de première division ont été choisies spécialement par ces techniciens pour participer à des séances de partage qui avaient eu lieu mercredi et jeudi.

« Toujours dans cette optique de combiner le sport et l'évangile, deux autres techniciens américains débarqueront ce week-end au pays. Ils rencontreront les coaches des clubs de la Capitale la semaine prochaine. Enflammer les Ankoay en vue des Jeux des Îles est également inscrit dans leur agenda », a ajouté le président. Un grand match amical est prévu demain sur le terrain Sainte Famille opposant la sélection « Fiangonana » à l'équipe N1B de la Section Tana ville.