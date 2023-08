Afrique de l'Est: Jeux des Îles - Taekwondo - Les ministres coachs aux côtés des athlètes

À treize jours de la cérémonie d'ouverture de la XIe édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien, du 25 août au 3 septembre, à domicile, les 32 athlètes qui forment l'équipe nationale de la discipline de taekwondo sont tous prêts à défendre l'honneur de Madagascar.

Les deux ministres coachs, entre autres, Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l'Education nationale (MEN) et Harifidy Janset Ramilison, ministre de l'Agriculture et de l'élevage (MINAE), sont venus réconforter et soutenir les combattants ainsi que les techniciens en regroupement, ce jeudi, à l'hôtel White Palace, à Tsaralalana. Lors de leur visite, ils ont apporté des équipements sportifs, et les indemnités qui reviennent aux athlètes pour ces regroupements, des dons et appuis remis au nom du chef d'Etat, Andry Rajoelina.

« Nous continuons de faire de notre mieux à l'équipe nationale et au staff pour la préparation. Les athlètes ne seront jamais seuls car l'Etat ainsi que nous les ministres coachs sommes là pour les soutenir moralement, physiquement et mentalement », confie Marie Michelle Sahondrarimalala, MEN. « Il ne s'agit pas d'un soutien temporaire, pour ces JIOI seulement mais nous serons toujours là avec les athlètes de taekwondo même après. Nous offrons également des primes pour les athlètes médaillés aux jeux et nous les encourageons pour tout ce qui les attendent », continue Harifidy Janset Ramilison, MINAE. « Tous les combattants sont actuellement au top de leur forme et prêts à en découdre. Madagascar ne devra pas décevoir lors de ces jeux indian-océaniques et nous espérons remporter le maximum de médaille d'or », conclut Rivo Rakotobe, DTN de la Fédération. Notons que la discipline de taekwondo se tiendra du 26 au 29 août, au gymnase de Mahamasina.