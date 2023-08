Madagascar: Délestage - Engouement des particuliers pour les panneaux solaires

Les installations des panneaux solaires se multiplient chez les particuliers. Une demande accrue a été enregistrée depuis les six derniers mois.

Suite à la coupure de courant fréquente et au coût exorbitant de l'électricité, de plus en plus de ménages se tournent vers les panneaux solaires. Auparavant, les ménages en milieu rural constituent la grande majorité des clients mais les ménages en milieu urbain commencent à s'intéresser de plus en plus à l'énergie solaire. Le prix d'un panneau solaire varie en fonction des besoins des ménages mais diverses offres sont également disponibles sur le marché, en fonction des besoins des clients.

« Certains clients n'ont besoin que d'éclairage, de source d'énergie pour charger le téléphone et écouter la radio. Dans ce cas-là, nous avons un kit composé de trois ampoules 6.000mAh, un panneau 3W, torche 20W et projecteur 30W. Le tout à 100 000 ariary avec une autonomie de 8h à 20h », selon un vendeur de panneaux solaires. La majorité des ménages estiment que les panneaux solaires constituent un excellent investissement, et permettent de réaliser beaucoup d'économies. « C'est à la fois économique et écologique. Nous avons installé un kit anti-délestage pour réaliser des économies sur le coût de l'énergie, notamment l'électricité », témoigne un père de famille.

%

Électroménagers

Les coupures répétées peuvent endommager les appareils électriques. Ainsi, de nombreux ménages se posent la question avec cette coupure d'électricité qui perdure : comment se faire rembourser ses appareils endommagés ? Réfrigérateurs, micro-ondes, robot de cuisine et autres électroménagers branchés en permanence subissent les conséquences des coupures de courant régulières. Cette question demeure sans réponse mais en tout cas les réparateurs d'appareils électroménagers ne chôment pas. « Les demandes affluent et les ménages viennent surtout pour réparer les appareils qu'ils utilisent quotidiennement, notamment les « rice cooker » , brushing, bouilloire, fer à repasser ou encore le frigo. Les tarifs de nos prestations de service varient en fonction de l'état de l'appareil endommagé », explique Nirina, un réparateur d'appareils électroménagers.