Madagascar: Salon « Sourcing at Magic » à Las Vegas - Les produits « Textile et Habillement » malgaches séduisent les Américains

Madagascar a participé activement au Salon « Sourcing at Magic » qui s'est tenu du 7 au 9 août 2023, à Las Vegas aux Etats-Unis.

Il s'agit d'un rendez-vous incontournable réunissant des professionnels dans le secteur du textile et de l'habillement dans le monde ainsi que des acheteurs internationaux. « A cette occasion, les produits « Textiles et Habillement » malgaches étaient à l'honneur car ils séduisent beaucoup les Américains. De nombreux carnets de commandes ont été signés par les membres du Groupement des Entreprises Franches et Partenaires (GEFP) exposants qui sont notamment représentés par le groupe Socota et Best Brand Apparel. Plus précisément, le savoir-faire malgache a été mis en avant lors de ce salon d'envergure internationale. En effet, les exposants malgaches issus du secteur textile et habillement, y ont présenté leurs créations pour des marques internationales telles que Calvin Klein, Tommy Hilfiger et DKNY. L'artisanat a également suscité l'enthousiasme grâce à des compétences variées, allant de l'utilisation de matières durables comme le rafia et la fibre végane, à la maîtrise de la broderie sur tricot, créant ainsi un effet de prestige notable », a expliqué Eva Razafimandimby, le directeur Exécutif du GEFP à la presse.

Expansion d'activités

Elle tient à préciser que la participation de Madagascar à ce salon « Sourcing at Magic » à Las Vegas, est appuyée par l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) à travers le Programme de Réforme du Climat des Affaires (PRECI), financé par l'Union européenne, et ce, en réponse à la demande du GEFP. Ce projet a pu être réalisé grâce également à la collaboration étroite avec l'AmCham ou la Chambre de Commerce Américaine à Madagascar.

« Outre l'attrait des Américains aux produits « Textile et Habillement » malgaches, la Grande île confirme son statut de terre textile prometteuse attirant les entreprises déjà implantées en Asie et en Afrique, à l'issue de sa participation active à ce salon. En effet, ces entreprises internationales envisagent une expansion de leurs activités dans d'autres pays tels que Madagascar, bénéficiant du régime duty-free AGOA (African growth Opportunities Act). L'intérêt croissant pour le pays découle d'un environnement légal favorable aux investissements, aux coûts compétitifs, à une main-d'oeuvre qualifiée, aux pratiques durables, et à un accès préférentiel aux marchés américains, européens et régionaux », a-t-elle ajouté.

Confiance des investisseurs

Par ailleurs, la solution TUKATECH couvrant le pattern making, la modélisation et la coupe, a été dévoilée dans le cadre de cet événement. Destinée à renforcer l'autonomie et la compétitivité des pays africains, cette solution, composée de hardware, de software et de formations, prévoit la mise en place de 60 Tukacenters en Afrique dans le cadre du programme Africa Trade and Investment (ATI).

En outre, les pays bénéficiaires ayant participé à ce salon, ont convergé leur opinion qu'il s'avère indispensable de plaider ensemble pour une reconduction anticipée de l'AGOA lors d'une séance de travail dédiée à cette loi commerciale américaine, soutenue par l'African Coalition for Trade (ACT). L'objectif vise à renforcer la confiance des investisseurs.

D'ailleurs, « les rencontres fructueuses de la délégation malgache avec les investisseurs potentiels se sont multipliées. L'EDBM s'engage à accompagner activement la mise en oeuvre de nombreux projets à Madagascar. Malgré les défis tels que la stabilité politique, la sécurisation des retours sur investissement, les lacunes en infrastructure et énergie, ainsi que le besoin en cadres intermédiaires et supérieurs, Madagascar maintient sa position en tant que destination attrayante d'investissements. Les interlocuteurs ont réaffirmé leur intérêt tandis que les membres du GEFP et les ambassadeurs du pays ont réussi à engager des discussions avec les investisseurs étrangers potentiels, démontrant que les obstacles identifiés ne sont pas insurmontables », a conclu Eva Razafimandimby.