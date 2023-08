Madagascar: Ministère des Affaires étrangères - Le Japon fait don de 7 200 000 euros pour la santé

Le gouvernement compte injecter un financement de 1 143 000 000 yen japonais, soit l'équivalent de près de 7 200 000 euros, pour équiper les matériels médicaux dans les hôpitaux régionaux de référence.

Les échanges de notes entre le Japon et Madagascar ont été signés hier, à Anosy au ministère des Affaires étrangères, par la ministre de tutelle, Yvette Sylla, et l'ambassadeur japonais, Abe Koji. Cette donation sera destinée à l'achat des produits et de services, a-t-on souligné hier lors de la cérémonie de signature du document. Une autre enveloppe de près de 1 900 000 euros, soit 300 000 000 de yen japonais, sera également débloquée par le gouvernement nippon et sera réservée à la mise en oeuvre du Programme d'Assistance Alimentaire développé par l'Exécutif.

« Ces projets de dons viennent en temps opportun car ils contribueront à la mise en oeuvre des grandes lignes des priorités de la politique générale de l'Etat, à savoir : l'accès à l'alimentation saine et suffisante et aux soins de qualité, lesquels constituent des points privilégiés de notre politique gouvernementale », a soutenu, hier, Yvette Sylla. Pour le côté japonais, « cette signature concrétise le soutien et la solidarité du gouvernement japonais aux efforts de développement du gouvernement et du peuple malgaches » affirme-t-on.