Madagascar: Tahina Razafinjoelina - Candidature avalisée par le congrès

« Je suis prêt et nous devons avancer ! »

C'est la réponse du patron du parti Tia Tanindrazana, Tahina Razafinjoelina, par rapport à la sollicitation de son parti à le présenter pour l'élection présidentielle de ce mois de novembre. Berceau du parti Tia Tanindrazana, Fianarantsoa est la ville que Tahina Razafinjoelina a choisie pour faire sa déclaration. En effet, le congrès national du Tia Tanindrazana s'est tenu, hier, dans la capitale de la région Haute Matsiatra. « Près de 3 000 personnes venant des quatre coins de l'île ont participé à ce congrès. La décision est de présenter Tahina Razafinjoelina comme candidat du parti », a souligné le secrétaire général du Tia Tanindrazana, Schall Ramantsoa Ramarcel.

Adhésion populaire

Tahina Razafinjoelina se réjouit de l'engouement que les congressistes lui ont réservé. Créé le 7 décembre 2010, le parti « Tia Tanindrazana » bénéficie déjà d'une adhésion populaire solide qui lui aspire déjà la méfiance. « Sans les différentes obstructions, cet événement se déroulait dans un endroit plus étendu. Même dans un site clos, on nous a encore mis les bâtons dans les roues », a noté le candidat du parti Tia Tanindrazana tout en montrant sa détermination. « N'attendez pas le changement car c'est nous le changement », a-t-il d'ailleurs poursuivi. A travers son programme basé sur l'éducation, la décentralisation budgétaire et Madagascar numérique, il compte bâtir un avenir meilleur pour tous les Malgaches. « On doit d'abord commencer et améliorer en chemin », a-t-il continué.

Candidat d'ouverture

Accompagné par Zafimahaleo Rasolofondraololo, Dama du groupe Mahaleo, et d'autres personnalités, Tahina Razafinjoelina se présente comme un candidat d'ouverture. « Les portes du parti Tia Tanindrazana et du Firaisankinan'ny Tia Tanindrazana sont toujours ouvertes à tous les patriotes d'ici et du monde entier. L'unité est importante », a-t-il enchaîné. Tahina Razafinjoelina s'indigne d'ailleurs par rapport aux guéguerres politiques qui perdurent dans le pays depuis un long moment. Une situation qui entraîne de graves conséquences. « Nous avons besoin d'un nouveau souffle. Le changement est plus que jamais nécessaire », a-t-il terminé.