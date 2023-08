Madagascar: Roland Ratsiraka - « Candidat du peuple en grande difficulté »

Le numéro Un du MTS a fait sa déclaration de candidature dans son fief du littoral Est.

2006, 2013, 2018, 2023.

La passe de quatre pour le numéro Un du « Malagasy Tonga Saina » (MTS) qui va de nouveau participer à la course à Iavoloha. Il a annoncé sa candidature hier à Fénérive-Est. « Je suis candidat à l'élection présidentielle du 9 novembre 2023. Ma candidature est celle du peuple en grande difficulté qui ne croit plus en des lendemains meilleurs. Les Malgaches méritent une nouvelle équipe de dirigeants clean avec une mentalité digne et expérimentée. Une « dream team » c'est-à-dire une équipe idéale ».

Valeurs

Roland Ratsiraka de faire remarquer que « Madagascar est un pays béni de Dieu, doté de richesses naturelles et humaines mais au cours des dix dernières années, des pères et mères de famille ainsi que leurs enfants ont perdu les valeurs morales à cause de la pauvreté. Ils n'ont plus foi en l'avenir du pays où les valeurs républicaines comme l'Etat de droit et la bonne gouvernance sont en déliquescence ».

Vanille

L'ancien maire et actuel député élu à Toamasina affirme « voir toutes ces dégradations avec beaucoup de tristesse ». L'ex-ministre qu'il est aussi, déclare « entendre les appels venant de toutes les régions de la Grande île ». Entre autres, à Mananara, Maroantsetra, Soanierana Ivongo et Fénérive-Est où il a pour la énième fois touché « maux » de « la vanille qui ne trouve plus d'acheteurs en raison de l'étatisation de la filière ». A son avis, la vanille ne retrouvera pas son cours - au propre comme au figuré - normal avant deux ans avec des stocks de plus de 1 500 tonnes qui attendent des exportateurs. « Les collecteurs sont au chômage dans toute la région Analanjirofo », rapporte-t-il. Avant d'évoquer, dans la foulée, le problème de la création d'emplois et de la formation professionnelle pour les jeunes.

%

Pauvreté

Faisant siens les propos d'un chef de parti, candidat à l'élection présidentielle de 1993, le poulain du MTS réitère que « la pauvreté n'est pas une fatalité ». L'ancien ministre des Travaux publics puis du Tourisme déplore également l'état des infrastructures routières et touristiques. Et de citer le cas de la RN5, « complètement défoncée » ; de Mananara Nord qui n'est plus desservie par avion ; ou encore de Maroantsetra où il y a juste un vol par semaine. Face à tous ces problèmes, le candidat du MTS demande aux Malgaches d'être « Tonga Saina ».