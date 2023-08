Madagascar: Mamy Ravatomanga - « Soutien 100% au président candidat »

Contrairement aux rumeurs sur son état de santé, l'homme d'affaires était apparu très en forme hier soir.

Messages de sollicitation

« Laissons la politique aux politiciens ». Une manière pour Mamy Ravatomanga de dire, et il l'a dit hier soir, qu'il préfère rester l'opérateur économique qu'il est depuis 1990. Il n'a point d'ambition présidentielle. « Mon ambition, c'est de multiplier par 2 voire par 10 l'effectif de ceux qui travaillent avec moi », déclare-t-il. En rapportant au passage qu'avant l'émission, il a reçu beaucoup de messages de sollicitation concernant sa candidature à l'élection présidentielle.

Intérêt de la Nation

« Si j'avais tenu compte de mon intérêt personnel, je me serai porté candidat », avoue-t-il. Avant d'ajouter que « c'est l'intérêt de la nation qui prime ». C'est pour cette raison qu'il sollicite la candidature de l'actuel président en exercice pour un second mandat car « le développement du pays ne peut pas se faire en l'espace de 5 ans. Surtout avec les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine ». Il en veut pour preuve, l'exemple du président rwandais qui a effectué trois mandats pour conduire son pays sur la voie du développement après le génocide de 1994. « Il en est de même pour la Côte d'Ivoire qui a également traversé une crise », ajoute celui qui vient d'être nommé récemment Consul honoraire de ce pays.

%

Sens du patriotisme

« La stabilité politique va de pair avec la stabilité économique », explique-t-il. C'est pour cette raison qu'il « soutient à 100% l'actuel président de la République qui n'a pas ménagé ses efforts en dépit des moments difficiles traversés par le pays pendant ces 5 dernières années ». Et d'appeler les Malgaches à faire preuve de discernement par rapport au choix qu'ils vont devoir faire. « Je connais le sens du patriotisme du président de la République », souligne celui qui est à la tête d'un conglomérat d'activités. Y compris dans l'import-export. C'est à ce titre qu'il a fustigé certaines pratiques et passe-droits perpétrés par certaines entreprises et politiciens dans la filière vanille. Et de citer notamment le non rapatriement de devises qui impacte sur la balance commerciale et sur la valeur de l'ariary.

Double nationalité

Il, c'est évidemment Mamy Ravatomanga pour qui « la question de la double nationalité du président de la République est un faux problème ». Et de faire remarquer que l'article 46 de la Constitution n'exige point que le candidat au poste de président de la République doit être exclusivement de nationalité malgache. « L'article 42 du code de nationalité malagasy conditionne d'ailleurs la perte de la nationalité à l'autorisation du gouvernement et à la demande de l'intéressé », continue-t-il. En signalant au passage qu'à sa connaissance, « les Malgaches binationaux n'ont pas demandé jusqu'ici à perdre leur nationalité d'origine ».

Parquet National Financier

Concernant l'affaire Lola Rasoamaharo, le PDG du Groupe Sodiat de rappeler que La Gazette était un locataire parmi tant d'autres à la Villa Pradon. « Je n'ai rien à voir avec ses problèmes pas plus que je n'ai de pouvoir pour faire un geste en faveur de Rolly Mercia et/ou Mbola Rajaonah », spécifie-t-il. En concédant qu'il peut pardonner mais pas oublier les perquisitions et manipulations au niveau du Parquet National Financier (PNF) qui avaient impacté sur sa famille. A propos justement de ce dossier, l'affaire a été classée sans suite. La saisie des quatre biens immobiliers appartenant à l'homme d'affaires et à son épouse à Levallois-Perret et à Saint-Maur-des-Fossés a été levée. En somme, Mamy Ravatomanga est désormais blanc comme neige en France.