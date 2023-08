Madagascar: Aria Travel - Le circuit exclusif Inde-Japon programmé du 13 au 27 octobre

Aria Travel, le spécialiste des voyages culturels et spirituels, ouvre les portes d'une expérience immersive sans précédent en proposant un circuit inédit combinant les trésors de l'Inde et les merveilles du Japon.

Ce voyage, organisé du 13 au 27 octobre, promet une aventure unique en son genre pour les passionnés de voyage et les amateurs de cultures riches. Depuis sa fondation en 2018, Aria Travel se fait connaître en proposant des expériences de voyage enrichissantes et profondément immersives. Cette nouvelle offre ne fait pas exception, offrant aux participants la possibilité de découvrir des pays fascinants, selon les organisateurs de voyage.

Le périple débutera en Inde, où les participants auront la chance de visiter des destinations emblématiques telles que Mumbai, Delhi, Agra et Jaipur. Après cette exploration captivante de l'Inde, le voyage se poursuivra au Japon, un pays alliant harmonieusement traditions ancestrales et innovations modernes. Les voyageurs auront la possibilité de découvrir les charmes envoûtants de villes emblématiques comme Tokyo, Kyoto et Osaka. Entre temples anciens et gratte-ciels futuristes, le Japon dévoile ses contrastes captivants à chaque étape.

Occasion unique

L'offre d'Aria Travel ne se limite pas uniquement aux destinations visitées, car elle comprend également une série de services soigneusement pensés pour garantir le confort et la satisfaction des voyageurs. Des guides locaux experts, des hébergements de qualité et des activités culturelles exclusives font partie intégrante de ce voyage, selon les explications des organisateurs. Pour les passionnés de voyage en quête d'une immersion culturelle sans pareille, ce circuit est une occasion unique de découvrir deux joyaux de l'Asie en un seul périple.

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, selon Aria Travel qui s'engage à offrir une expérience mémorable qui restera gravée dans les mémoires. Pour les organisateurs du voyage, l'objectif est de plonger les participants au coeur de l'Inde et du Japon, pour découvrir des sites à couper le souffle et créer des souvenirs inoubliables avec ce circuit culturel exclusif.