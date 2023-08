Madagascar: Hôtel des Finances - Un guichet unique pour tous les services du MEF à Diégo

Situé sur la Rue Colbert, en plein centre ville de Diégo Suarez, l'Hôtel des Finances de la capitale de la région Diana fait le bonheur des usagers des services techniques décentralisés du ministère de l'Economie et des Finances

Un bâtiment de 982 m² qui constitue la réalisation concrète du « Velirano n°3 » du président de la République dont l'objectif est de rapprocher les services publics des citoyens.

Réalisation

« La proximité des citoyens fait partie des défis auxquels nous sommes attachés en permanence », a déclaré la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison dans le discours qu'elle a prononcé, hier lors de l'inauguration de cet Hôtel des Finances, en présence du président de la République Andry Rajoelina. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de remercier ce dernier pour cette réalisation qui restera gravée dans l'histoire de cette ville à laquelle, elle est personnellement attachée. En tout cas, à l'instar des autres infrastructures du même genre déjà installées dans d'autres villes du pays, l'Hôtel des Finances de Diégo qui fait donc office de guichet unique pour 000tous les services du MEF facilitera grandement la vie des usagers. 000

Motivation

Un Hôtel des Finances très moderne qui fait honneur aux usagers. Avec notamment, 3 salles de réunion équipées de vidéoprojecteurs et d'écrans plats, 2 salles informatique et une salle serveur, 2 salles de conférence, 2 salles d'attente, un grand parking pour les usagers, et cerise sur le gâteau, un espace vert qui embellit le complexe. L'Hôtel des Finances de Diégo est équipé de 70 ordinateurs 000de bureau, des imprimantes, 10 ordinateurs portables et des scanners. Des équipements qui contribuent à motiver les fonctionnaires du MEF qui pourront traiter les dossiers administratifs avec efficacité et efficience. Une belle perspective pour la bonne gouvernance financière, en somme, et qui aura inévitablement des impacts positifs, notamment en matière de sécurisation des fonds publics.