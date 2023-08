Angola: L'amélioration du secteur de l'électricité résulte de l'application de politiques correctes

Luanda — L'amélioration substantielle de la production et de la distribution d'électricité à la population angolaise résulte de l'application affirmée des politiques publiques dans ce secteur, qui se distingue par la présentation de résultats concrets et tangibles dans le pays, a reconnu l'économiste António Estote.

Selon le spécialiste, les politiques publiques sont « les seuls moyens dont dispose l'État pour intervenir dans l'économie », en vue d'influencer et d'orienter les autres agents économiques pour atteindre les objectifs fixés pour le développement économique du pays. C'est-à-dire que l'État ne peut pas intervenir dans l'économie sans avoir une politique.

S'adressant à l'ANGOP, à la fin de la première édition du Forum sur la croissance économique et la durabilité de l'Angola, qui s'est tenu jeudi à Luanda, la source a souligné que lorsque les politiques publiques sont bien définies et appliquées, les résultats à atteindre sont satisfaisants.

À titre d'exemple, il a souligné l'amélioration de la stabilisation de la production d'électricité, à travers la stratégie énergétique définie par le gouvernement angolais en 2011, comme l'une des réussites d'une politique publique réussie.

À la suite de cette stratégie, il a reconnu que le pays dispose actuellement d'une production hydroélectrique à partir de trois grands barrages qui satisfont la demande du marché national, malgré le fait qu'il enregistre toujours un déficit dans le transport et la distribution d'électricité à la population.

D'autre part, bien qu'il ait reconnu l'un des cas de réussite dans l'application correcte des politiques publiques dans le secteur de l'énergie, l'économiste a rappelé qu'il existe encore des mesures qui n'ont pas eu les effets escomptés, comme le projet de raffinerie de pétrole de Lobito (Benguela ).

Selon António Estote, cette infrastructure doit donner des résultats concrets, liés au raffinage du pétrole et à la génération d'une plus grande valeur ajoutée pour l'économie nationale, à travers l'exportation de produits raffinés.

En plus de la raffinerie de Lobito, l'économiste a mentionné qu'il existe également d'autres initiatives de politique publique plus intermédiaires, dont la mise en oeuvre nécessite une plus grande intensité et profondeur.

Dans ce cas, a-t-il suggéré, il faut se pencher sur les mesures qui n'ont pas abouti, notamment en termes de renforcement de la coordination, de la surveillance et du suivi, en vue de corriger les prochaines actions de politique publique.

Le Forum sur la croissance économique et la durabilité en Angola, qui a abordé des sujets tels que "Développement économique et durabilité", "Privatisation des entreprises publiques", "Le rôle des politiques publiques" et "La contribution de la transformation numérique", est une initiative du cabinet de conseil Efinanças.