Angola: Déroulement satisfaisant des travaux sur les barrages de Ndúe et Calucuve

Ondjiva (Angola) — Les travaux de construction des barrages de Ndúe et de Calucuve, dans la province de Cunene, deux parmi les différents projets structurants de lutte contre la sécheresse, enregistrent une dynamique acceptable qui correspond au respect des délais fixés.

Le projet du lot 05, correspondant à la construction du barrage de Ndúe sur la rivière Caundo, a atteint, jusqu'à fin juillet, un niveau d'exécution physique d'environ 23,29% et un financement de 21,53%.

Le lot 03, du projet de barrage de Calucuve sur la rivière Cuvelai, se trouve à un degré d'exécution physique d'environ 16,27% et un financement de 16,27%.

En ce moment, il se réalise dans les deux projets des travaux de mise en béton, d'excavation, d'évacuation de crue et du canal de retour, entre autres.

L'information a été fournie jeudi, à l'ANGOP, par le directeur de l'Institut national des ressources hydrauliques (INRH), Narciso Ambrósio, rassurant qu'à partir de l'évaluation technique sur le terrain, les travaux réalisés jusqu'à présent garantissent une évolution positive.

"L'évolution des projets Ndúe et Calucuve nous semble satisfaisante, car le niveau d'exécution physique présenté pour le moment est acceptable", a-t-il indiqué.

Selon Narciso Ambrósio, la dynamique des travaux en cours est un indicateur qui correspond au respect du délai contractuel fixé, puisque les entrepreneurs impliqués dans la construction ont la capacité technique et financière.

Comme avantages, le barrage de Ndúe va améliorer l'accès et la fourniture en eau à 55 000 habitants et 60 000 têtes de bétail, l'irrigation d'une superficie de 9 200 hectares et la création de 591 emplois directs.

Calucuve couvrira 81 000 habitants, 182 000 têtes de bétail, disposera d'une superficie de 6 200 hectares pour l'agriculture et créera 390 emplois directs pour les jeunes.

Le barrage de Ndúe aura une hauteur de 23,51 mètres de haut et une capacité de stockage de 170 millions mètres cubes d'eau et comprendra un réseau de conduites de 75 kilomètres jusqu'à la municipalité de Namacunde, en passant par les communes de Cubati (Cuvelai) et Oshimolo (Cuanhama), ainsi que 15 bassins.

Calucuve, avec une hauteur de 25,90 mètres et d'un volume de stockage de 141 millions mètres cubes d'eau, disposera d'un réseau de canaux d'une extension de 111 kilomètres et plus de 44 bassins.

En avril 2022, le Président de la République, João Lourenço, a inauguré le Canal de Cafu, qui consiste en un système de captage et de transfert de l'eau di fleuve Cunene vers différents villages, via un pipeline de 160 km, le long duquel 30 bassins (lieux d'abreuvoir du bétail) ont été construits, chacun d'une capacité de 30 millions de litres.

Evalué à 44 milliards 358 360 651 kwanzas, il bénéficie à une population estimée à 235 mille habitants, abreuve 250 000 animaux et irrigue 5000 hectares de champs agricoles.