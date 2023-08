Angola: Les jeunes réfléchissent au développement durable

Luanda — Les jeunes de la province de Luanda ont réfléchi, vendredi, sur les compétences vertes des jeunes, en vue de reconnaître les efforts mis en oeuvre pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

La rencontre, organisée par l'Institut angolais de la jeunesse, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Conseil national de la jeunesse (CNJ), visait à saluer la Journée internationale de la jeunesse et à outiller cette frange de la société du savoir pour des actions responsables dans l'intérêt de l'environnement.

Ouvrant la réunion, le secrétaire d'État à la Jeunesse, Francisco Chitapa, a indiqué que la question écologique et environnementale représente, dans le scénario actuel, une préoccupation à l'échelle mondiale, qui nécessite une action responsable de la part de tous les acteurs sociaux par rapport à ce qui se fait avec l'environnement et quelles conséquences peuvent en résulter.

Par conséquent, il a également dit que les jeunes représentent l'espoir, le rêve et la valeur ajoutée dans le monde pour résoudre les problèmes les plus brûlants qui existent, qu'ils soient politiques, sociaux, économiques, culturels ou environnementaux, car quand ils en ont envie, ils peuvent le faire, il suffit juste du dévouement, de la discipline et de l'humilité.

Dans ce contexte, il a souligné que le passage à un monde écologiquement durable et respectueux du climat est fondamental, non seulement pour répondre à la crise climatique mondiale, mais aussi pour atteindre les objectifs de développement durable, dont la devise est « personne ne devrait être laissé derrière".

%

À son tour, lors de la lecture du message aux jeunes, le président du Conseil national de la jeunesse, Isaías Calunga, a déclaré que les jeunes ont entre leurs mains la capacité d'appliquer l'énergie, la créativité et la passion pour construire un monde meilleur, en utilisant leur voix pour dénoncer les injustices, ainsi que défendre la liberté d'expression et lutter pour les droits de tous.

Mais, a-t-il indiqué, les jeunes ne peuvent tolérer aucune forme de violence, de misère et d'oppression, s'efforçant toujours de trouver des moyens de promouvoir la paix, l'égalité et le respect des droits de l'homme.

À son tour, la technicienne de l'Agence nationale des déchets, Angelina Chitombe, invitée à parler des compétences vertes pour les jeunes "vers un monde durable", a attiré l'attention sur la préparation des jeunes à débattre davantage de questions liées à l'environnement, concernant la gestion des déchets et leur récupération.

Quant à la gestion des déchets dans le pays, Angelina Chitombe a rappelé qu'il s'agit d'un sujet très débattu et préoccupant, compte tenu de ses implications pour l'environnement et même pour les citoyens, mais que, d'autre part, le gouvernement, avec le soutien des partenaires, déploie des efforts, afin que cette situation soit remédier grâce à une gestion efficace et efficiente des déchets.

En ce qui concerne la grande pollution qui se produit dans les rivières et les mers du pays, l'Agence nationale des déchets travaille sur des campagnes de sensibilisation, de collecte des ordures sur les plages, afin d'alerter les jeunes et les entreprises sur le danger de l'élimination anarchique des déchets.

Dans ce cas, elle a jugé salutaire de tenir le forum pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse, alors que les jeunes se préparent à prendre soin de l'environnement.

"Nous devons tous participer en faveur de l'environnement, pas seulement laisser les institutions de l'État s'en occuper", a-t-elle conclu.

Depuis que l'Assemblée générale a institué la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août 1999, la proposition a été d'impliquer les jeunes dans les affaires qui les concernent.