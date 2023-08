Angola: Un économiste défend une politique monétaire qui influence le taux de change

Luanda — L'économiste António Estote a défendu l'application d'une politique monétaire qui influence le taux de change à travers l'économie réelle, au lieu de réduire le taux de change de manière administrative ou occasionnelle, afin d'éviter la hausse constante du prix des devises étrangères et la dévaluation conséquente du Kwanza - la monnaie de l'Angola.

Selon le technicien, la politique guidée par l'économie réelle peut conduire à l'octroi de plus de crédits à l'économie, l'un des facteurs qui stimule la production nationale et, à son tour, réduit l'importation de biens alimentaires et la demande de devises, augmenter la valeur de la monnaie nationale.

D'autre part, l'économiste défend la nécessité d'abandonner le récit ou la théorie de la diversification économique pour des actions plus concrètes/réelles, en vue d'augmenter la production nationale.

"En ce qui concerne la diversification de l'économie, nous devons surveiller en permanence des indicateurs concrets sur le niveau des importations des principaux produits alimentaires, tels que le riz et le poulet, ainsi qu'évaluer le niveau des exportations de produits nationaux non pétroliers, afin de mesurer si oui ou non les politiques publiques appliquées ont l'effet escompté », a-t-il conseillé.

L'économiste a présenté ces positions au Forum sur la croissance économique et la durabilité en Angola, promu par le cabinet de conseil Efinanças.

L'événement a abordé, entre autres, « le développement économique et la durabilité », « la privatisation des entreprises publiques », « le rôle des politiques publiques » et « la contribution de la transformation numérique ».

Divisés en deux panneaux, les thèmes respectifs ont été animés par les économistes Rui Malaquias, Euriteca Nunes, António Estote et l'ingénieur en technologie Osvaldo de Jesus, qui ont interagi avec un public.

A l'occasion, la directrice d'Efinanças, Euriteca Nunes, a déclaré que l'objectif du Forum, qui devrait se tenir tous les trois mois de l'année, était de réfléchir sur la situation économique actuelle et la durabilité angolaise, en apportant des solutions à soumettre aux décideurs et responsables des politiques publiques.

Egalement économiste de profession, elle a estimé nécessaire que le processus de développement économique et social du pays s'accompagne d'une bonne politique environnementale, pour assurer l'avenir des générations futures.

Il s'agit de la première édition du Forum sur la croissance économique et la durabilité en Angola, promu par le cabinet de conseil Efinanças.