Ile Maurice: Bhadain - «Je suis prêt à travailler comme Premier ministre pour la moitié du salaire»

Il y avait une ambiance électrique, hier soir, à Petite-Rivière, lors du congrès du Reform Party (RP), qui est soutenu par l'équipe d'En Avan Moris. Si la foule composée de jeunes comme de personnes âgées, a pu profiter de la performance sur scène du chanteur Sky to Be, le leader du Reform Party, Roshi Bhadain, a été accueilli par des chants et des danses traditionnelles en bhojpuri.

Traitant Pravind Jugnauth de «menteur qui ne cesse de clamer ki so lamain prop», Roshi Bhadain est revenu sur l'affaire Angus Road, affirmant que s'il arrive au pouvoir, il s'assurera qu'une enquête approfondie soit menée. «Je lui ai donné trois mois pour venir me contredire et prouver que ce que je disais était faux. Après que je lui ai dit : 'Mett enn lord dan to menti', il a essayé de le faire, au cours d'une conférence de presse retransmise sur les ondes de la MBC (...) en disant que les faits se sont produits en 2008. Le lendemain, lors d'une conférence de presse de RP, nous avons révélé que lui et son épouse avaient signé les documents en 2004.»

Roshi Bhadain a également donné des détails sur les 80 réformes proposées par son parti telles que le Youth Entrepreneur Support scheme et un système de méritocratie pour s'assurer que les jeunes n'aient pas à se jeter aux pieds des ministres pour avoir un emploi. Il a aussi été question de démanteler un système abusif et oppressif.

%

Parmi les autres réformes évoquées par Roshi Bhadain, il y a l'abolition des accusations provisoires, qui sont souvent basées sur des aveux obtenus sous pression, conduisant à des condamnations et qui apparaissent ensuite sur les certificats de moralité des jeunes. «Cela empêche les jeunes d'avoir un emploi et ensuite, ils sont manipulés pour tomber dans le piège de la drogue. Le gouvernement ne voit pas cela et prétend de kass lerin trafikan... Dir li pe trap lerein trafikan li pe danse !», a-t-il dit.

La réduction de 50 % des salaires des ministres et des députés a également été évoquée, Roshi Bhadain se disant prêt, s'il est élu, à travailler comme Premier ministre pour un salaire inférieur de moitié. Les critiques à l'égard du système éducatif en vigueur n'ont également pas manqué. D'autres membres du Reform Party ont également pris la parole et ont souligné à nouveau la nécessité de bâtir une nouvelle île Maurice, qui soit éloignée des dynasties sur le plan politique. «Ni Pravind, Ni Navin. Qui donc alors ?», ont-ils demandé. Ce à quoi la foule a répondu «Roshi !»