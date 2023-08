Ile Maurice: Opération de charme sur fond de strangulation

Opération de charme réussie pour le leader du MSM dans l'après-midi du jeudi 10 août quand les responsables des médias ont accouru au Prime Minister's Office (PMO) pour répondre à une invitation de rencontre.

Cette initiative du Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth (PKJ), le démarque du style qu'il a adopté jusqu'ici vis-à-vis des médias non contrôlés par le gouvernement ou le MSM. PKJ ne manquait pas de manifester son hostilité à leur égard. On croit savoir que des conseillers ont réconforté le chef dans son attitude belligérante. Or ce jeudi 10 août, les conseillers n'étaient pas à l'avant-plan lors de cette rencontre avec des responsables des médias. Signe que cette nouvelle approche a été discutée ailleurs.

En choisissant le thème de la drogue comme élément unificateur, le Premier ministre et leader du MSM a fait preuve d'une grande dextérité tactique. Car dorénavant on va associer les médias aussi au combat contre la drogue. Au même titre que le commissaire de police, Anil Kumarsing Dip, et le chef de la Special Striking Team (SST), Ashik Jagai. D'étranges mam-kole. Evidemment, les médias ne disposent pas des moyens d'arrêter des trafiquants de drogue mais ils sont tenus dorénavant à participer pleinement et systématiquement à 'éduquer' la population sur les méfaits de la drogue.

Rien ne dit qu'à l'avenir des hommes politiques 'grossiers' du MSM comme Bobby Hurreeram et qui manquent la finesse d'esprit de PKJ, ne s'attaquent pas à la presse quand un grand scandale de drogue surgira de quelque part. Ils tenteraient alors d'associer les médias aussi aux failles dans le combat contre le trafic de drogue.

Les responsables des médias ont néanmoins fait honneur à leur profession en répondant à l'invitation du Premier ministre. Quand on pense au degré de pourrissement que la société mauricienne a atteint aujourd'hui, seul un grand combat réunissant tous les acteurs politiques, institutionnels, sociaux, économiques et médiatiques réussirait à stopper le mal. Les acteurs de la religion ont lamentablement échoué dans cette tâche, se contentant d'officier aux funérailles de ces jeunes qui meurent chaque jour dans les villes comme les villages emportés par la drogue surtout synthétique. On est arrivé à un point où un fils n'hésite pas à fracasser le crâne de sa propre mère quand atteint du yen de la drogue et du manque de moyens financiers de s'en procurer.

L'engagement de PKJ et des médias à participer pleinement au combat contre la drogue devrait éventuellement ouvrir la voie à des échanges fructueux dans d'autres domaines encore dont la question de Law and Order, la pagaille meurtrière au niveau de la circulation routière, l'émigration désespérée des jeunes et l'anarchie dans le secteur éducatif.

A une étape ultérieure, des échanges aussi sur l'espace démocratique, l'assainissement des institutions publiques et le combat contre la fraude et la corruption.

Après le coup de la presse jeudi, c'est vers un autre exploit que se dirige PKJ ce samedi. C'est sa rencontre avec des jeunes. C'est dire que le pays est déjà entré dans une logique de campagne électorale.

Ces deux opérations de charme du leader du MSM contrastent avec la politique de strangulation que le gouvernement mène contre la nouvelle alliance de l'opposition. Ainsi, après ce qui a été qualifié de 'coup' de l'opposition à Mare-d'Albert, le MSM et les institutions qu'ils contrôlent, notamment la police et les administrations régionales, se concertent pour priver les opposants d'endroits stratégiques où ils peuvent tenir des rassemblements.

Il paraît que le MSM pourrait permettre des réunions dans de petites salles pour pouvoir par la suite minimiser le succès de mobilisation de l'opposition. Or l'affluence à des rassemblements ne refléterait pas vraiment le soutien décisif dont jouissent les différents partis auprès de la population. Dans le passé, si on comptait uniquement sur la démonstration de force numérique aux meetings, le MMM aurait remporté presque toutes les élections générales, à commencer par celles de 1976.

Pour que l'alliance PTr-MMM-PMSD éjecte PKJ du pouvoir aux prochaines élections, elle devrait se préparer à battre le MSM sur plusieurs fronts. Par exemple suivant le show des jeunes du MSM ce samedi, comment l'opposition envisage-t-elle d'offrir aux Mauriciens de la nouvelle génération un avenir prometteur avec des arguments plus convaincants que ceux du MSM et qui vont au-delà d'un cadeau ponctuel de Rs 20 000 et de l'opportunité trompeuse de se faire petit chatwa ?