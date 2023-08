Tunisie: Aujourd'hui, réunion du conseil des ligues nationales et régionales - Réformes en vue

L'un des principaux points inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des Ligues nationales et régionales, prévu aujourd'hui, est l'étude d'une nouvelle pyramide du championnat, la précision du format, du calendrier général et du nombre des poules et de leur composition pour la Ligue 2 professionnelle, la Ligue 3 Niveau 1, la Ligue 3 Niveau 2 et les Ligues régionales.

Le recours pour la troisième saison de suite à un championnat seniors d'exception de Ligue 1 en deux phases avec Play-Off et Play-out, le nombre important des clubs qui ont rétrogradé au terme de la saison écoulée 2022 / 2023 (4 de la Ligue 1 à la Ligue 2 et 4 de la Ligue 2 à la Ligue 3 Niveau 1), ont imposé une revue de la pyramide ancienne (16 clubs pour la Ligue 1 professionnelle répartis sur 2 Poules de 8 clubs chacune, 24 clubs pour la Ligue 2 professionnelle répartis sur 2 Poules de 12 clubs chacune, 48 clubs pour la Ligue 3 amateur Niveau 1 répartis sur 4 Poules de 12 clubs chacune, 56 clubs pour la Ligue 3 Amateur Niveau 2 répartis sur 4 Poules de 14 clubs chacune et 12 Poules régionales ). L'article 31 des Règlements Sportifs donne au Bureau fédéral l'habilitation et le pouvoir de changer cette pyramide, de déterminer la composition des différentes poules et de la répartition des clubs dans chacune. Ses décisions sont sans appel et ne sont pas susceptibles de recours.

Le flou

%

Si, pour la Ligue 1, les choses sont désormais claires et le coup d'envoi du championnat est confirmé pour le 19 août, pour les autres Ligues le flou est total et il va falloir le dissiper. Avec la nécessité (l'urgence même) d'opter pour quelques modifications nécessaires pour donner un meilleur équilibre dans la répartition et un nouveau souffle. Certes, la Ligue 1 est la vitrine de notre football d'élite qui expose l'image, la valeur et la qualité de notre championnat lors de la participation de nos clubs et de nos équipes nationales dans les compétitions de haut niveau, africaines, arabes et mondiales. Il est tout à fait normal qu'elle bénéficie d'une certaine priorité et que les feux soient plus braqués sur elle. Mais, derrière cette vitrine, il y a une arrière-vitrine qui ne manque pas d'importance et qui doit être prise plus au sérieux.

Elle représente le football de masse qui détecte les jeunes talents, les encadre, les forme, les fait éclater pour les mettre à la disposition de nos clubs les plus structurés et les mieux nantis et leur assurer une carrière brillante et prometteuse. Ce rôle-clé, on a tendance à l'oublier par le peu de soutien financier et l'intérêt insuffisant qu'on accorde à ces clubs de l'ombre qui sont en réalité le socle de cette pyramide de notre championnat.

Trop de pression !

La grande erreur qu'on commet, c'est de mettre trop la pression sur ces championnats des étages inférieurs, trop d'enjeux qui tuent le jeu avec des poules très serrées par le nombre trop rigide et limité de clubs qui les composent et qui les force à des batailles âpres et dures avec, comme objectif principal, celui de ne penser qu'à échapper au purgatoire et à assurer leur survie. Pourquoi deux poules de 12 clubs seulement en Ligue 2 alors qu'il n'y a pas de problème de disponibilité de stades pour abriter un championnat plus élargi en nombre, plus ouvert et moins stressant ?

Pourquoi pas des clubs moins obnubilés par les résultats, surtout qu'il y a de la qualité dans le jeu qui attire les foules et qui fait passer des week-ends de joie dans tout le pays, faisant du football un facteur de rapprochement déterminant entre les régions et l'un des éléments - clés dans la consolidation de l'union nationale ? Augmenter le nombre de clubs en Ligue 2 avec deux poules de 14 clubs est devenu une nécessité pour que le football spectacle prime sur un football où l'obligation de résultat, la peur de la queue du peloton et la recherche de se mettre très tôt à l'abri, dans un championnat très court, commencent à se dessiner et à pointer dès les premières journées.

Une telle mesure bénéfique aura des répercussions positives sur les autres divisions (Ligues 3 avec ses deux niveaux 1 et 2 et Ligues régionales) qui constituent le socle du football amateur. On s'attend donc à une décision dans ce sens. Dans le cas contraire, ce sera une grande déception et le pressentiment que ce Bureau fédéral voudrait terminer les 8 mois restants de son mandat sans faire de réformes pourtant indispensables pour l'immédiat et le court terme.