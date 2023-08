Tunisie: Les Foulées d'Alyssa et Mathilde - La Tunisienne Gazelle Run... pour dire merci aux femmes

C'est une occasion pour célébrer la femme tunisienne qui viendra courir et randonner pour que le vent de la liberté souffle si fort et repousse au plus loin l'intolérance

Oui, je rêvais de ce dimanche si inspirant, si précieux. Je rêvais aussi d'une terrasse qui réunit les reines incarnant la diversité, le courage et l'amour de l'autre. La Tunisienne Gazelle Run sera 100% femmes et 100% dédiée aux femmes en ce jour de fête.

Ce sera un dimanche de douceur, d'élégance et de bienveillance. Un de ces dimanches où le chanteur Renaud aurait pu fredonner : « Pas une femme n'est assez minable... et se sentir invulnérable », extrait si sensible et poignant de sa chanson « Miss Maggie ».

Ce dimanche du 13 août 2023, à l'occasion de la fête nationale de la Femme, sera organisée en étroite collaboration avec le Festival Al Ain Metouia, avec la commune de Metouia (Gabès), et avec Samir Romdhane, la Tunisienne Gazelle Run (les Foulées d'Alyssa et Mathilde - 5e édition) 100% féminine, ouverte aux randonneuses, sur une distance de 5km, du côté de Metouia (départ 9h)

C'est une occasion rare pour célébrer la femme tunisienne qui viendra courir et randonner pour que le vent de la liberté souffle si fort et repousse au plus loin l'intolérance de certains hommes.

Plusieurs centaines de participantes ont déjà confirmé leur présence à cet événement qui tient à rétablir la femme musulmane dans ses droits et son honneur. On ne va pas courir sous un Burka ou avec le Burkini. En revanche, on va porter haut et fort l'amour de la Tunisie, sans distinctions d'origine, de race, de religion, mais avec un esprit olympique célébrant le fair-play et la tolérance.

Pour être la marraine de l'épreuve, Hend Chaouch, championne pilote automobile, a dit oui. Et c'est un honneur pour cette 5e édition de La Tunisienne Gazelle Run.

Dans un monde où l'intolérance gagne du terrain, la femme demeure le dernier refuge qui fera triompher les valeurs de partage et de tolérance.

Ce combat je le mène depuis toujours. Et je prie de tout mon coeur pour que le monde que nous laisserons soit ouvert à une humanité enfin apaisée. Ce message aura, j'espère, plus d'écho chez les jeunes générations.