Tunisie: Pourquoi - Taxi, avez-vous dit ?

Chez nous, le secteur des taxis est une véritable institution. Pour commencer, quand le compteur est au rouge, c'est que le taxi est libre--ou plutôt inoccupé car pour être libre, c'est une autre histoire--quand c'est vert, il est occupé.

Essayez de comprendre quelque chose !!!. Plus tordu il n'y en a pas... Une précision, tout de même. Quand il y a beaucoup de circulation, une canicule intense, des pluies ou plus simplement un débrayage des transports publics (ce qui est notre lot quotidien), et que vous en avez le plus besoin, --les taxis disparaissent comme par enchantement. Mais si par un miracle inexplicable et inexpliqué, vous en trouvez un, ne criez pas victoire. Il faut d'abord entamer des négociations, mais alors là, de véritables palabres dont il est difficile de sortir vainqueur.

Et les raisons du plus fort étant les meilleures, vous n 'avez plus que vos jambes et votre courage pour rejoindre votre destination. On se demande si le métier de taxiste est régi par une quelconque législation. Parfois, on en doute...