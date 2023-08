Tunisie: Journée internationale de la jeunesse - Les jeunes toujours plus désabusés

En Tunisie, la fondation allemande Ebert Stiftung a publié en mars 2023 une étude sur les jeunes Tunisiens et leur vision de la démocratie. Alors que le taux de chômage a atteint les 40 % en 2023 pour la tranche d'âge des 15-24 ans et que les départs irréguliers en Méditerranée vers l'Europe se multiplient, qu'en est-il de la vision des jeunes Tunisiens ? Beaucoup expriment dans l'étude leurs inquiétudes quant à la dégradation de la situation politique et face aux difficultés croissantes de leurs familles à joindre les deux bouts. Ce désenchantement traduit aussi la fin d'une parenthèse enclenchée il y a douze ans, avec la révolution.

L'enquête, qui s'est déroulée en 2021, a ciblé plus de 1 000 Tunisiens âgés de 16 à 30 ans et ses données ont été comparées avec les résultats d'une autre enquête similaire menée en 2016. L'impact de la pandémie de Covid-19 et les bouleversements politiques ont changé la donne sur cinq ans.

Plus alarmant, le désenchantement politique déjà acté s'est accompagné d'une perte de confiance totale dans les institutions. Près de 80 % des jeunes interrogés s'intéressent peu ou de loin à la politique et la moitié estime que la situation socio-économique en Tunisie s'est beaucoup dégradée.

Le désaveu dans les institutions politiques est aussi lié de manière plus générale à une déception face à leur dysfonctionnement. C'est d'ailleurs sur cette désillusion que se base beaucoup la rhétorique et les actions du président de la République ces deux dernières années : Kaïs Saïed a dissous la plupart des institutions de la révolution et il parle souvent de corriger le processus révolutionnaire.

%

La fuite comme seule alternative

Comme l'explique l'étude, la majorité des jeunes se mobilisent peu, même dans l'action protestataire propre aux années post-révolution. Enfin, 50 % des interviewés sont dans des situations économiques précaires, ce qui les pousse d'autant plus à vouloir quitter le pays comme seule alternative.

Le continent africain comptait, en 2019, environ 230 millions de jeunes (âgés de 15 à 24 ans). Selon les projections, d'ici 2030, le nombre de jeunes Africains devrait augmenter de 42 %. La Tunisie compte 23 % de jeunes de moins de 15 ans et présente la proportion de personnes âgées la plus élevée du continent (10 %).