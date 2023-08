Ile Maurice: «GRA Act» - Interdiction de dépôt pour certains opérateurs des jeux

Y-a-t-il une politique de deux poids, deux mesures concernant les opérateurs de jeux ? En tout cas, avec des amendements apportés à la Gambling Regulatory Authority (GRA) Act dans la Finance Act, certains opérateurs des jeux ne pourront plus accepter de dépôts de la part de leurs clients.

En effet, dans la GRA Act amendée, il est stipulé : «(...) Clarify that other than a totalisator operator or a bookmaker operating through remote communication, no other licensee, can accept deposit from members of the public for the purpose of placing bets.»

Du coup, des opérateurs qui prennent des paris sur le football international sont pénalisés. L'un d'eux est la compagnie Stevenhills. D'ailleurs, cette compagnie, par le truchement d'un communiqué, a informé ses clients qui y ont un dépôt de retirer leur argent. Ils auront jusqu'au 15 septembre pour le faire. Au cas contraire, l'argent sera transféré au Consolidated Fund. En revanche, ceux qui ont une licence pour des paris sur les courses hippiques n'ont pas cette obligation. Une décision que certains qualifient de politique de deux poids, deux mesures.

Un responsable de Stevenhills soutient qu'avec cette nouvelle législation, la compagnie ne peut plus accepter des dépôts. «Je ne connais pas les raisons d'une telle décision, mais nous devons accepter ce que les autorités ont décidé.» Il soutient qu'il y a plusieurs clients qui ont un dépôt dans la compagnie. «La raison est simple car il y a des clients qui ne souhaitent pas transporter une certaine somme d'argent quand ils viennent jouer. Avant d'accepter tout dépôt, nous faisons des vérifications connues comme le Know Your Client (KYC). C'est une facilité et pour le client et pour nous. Quand le client remporte des gains, l'argent est versé sur son compte et il n'a pas besoin de venir le récupérer dans un betting shop.»

Il précise bien que toutes les compagnies ne seront pas pénalisées car celles qui prennent des paris sur les courses hippiques ne sont nullement inquiétées. Il se demande si de telles décisions n'ont pas été prises pour favoriser un opérateur en particulier.