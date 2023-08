Afrique: Le Sénégal reçoit le Rwanda en éliminatoires CAN, puis l'Algérie en amical, en septembre

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal va recevoir le 9 septembre prochain, son homologue du Rwanda au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio dans le cadre d'un match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023, a appris l'APS de source fédérale.

« Officiellement, le Sénégal recevra, le 9 septembre, le Rwanda au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour le match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023", a indiqué le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Augustin Senghor.

Il s'exprimait dans un enregistrement vidéo posté par la FSF au terme de la réunion du Comité exécutif.

Dans la foulée de la réception du Rwanda, le Sénégal va rencontrer l'Algérie dans le même stade dans le cadre d'un match amical. « Nous avons voulu valoriser le stade Abdoulaye Wade sur un match remake de la CAN 2019 et des deux derniers vainqueurs de la CAN », a-t-il dit.

Le Sénégal a été battu à deux reprises par l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en Egypte. Les Lions avaient perdu en match de poule (1-0), avant de s'incliner de nouveau en finale sur le même score.

Le Sénégal a par la suite remporté la CAN 2022 au Cameroun. Après ce sacre, les Lions ont pris part au mondial 2022 où ils avaient du mal à s'imposer devant les grandes équipes en concédant notamment deux défaites cuisantes contre les Pays-Bas en match de poule (0-2) et surtout contre l'Angleterre en huitième de finale (0-3).

Depuis lors, le staff technique et les fédéraux tentent de mettre à profit les dates FIFA pour avoir un sparring partner qui permet à l'équipe nationale de football d'assumer son statut de champion d'Afrique en titre et de membre du top 20 mondial (18ème au dernier classement de la FIFA).

C'est dans ce sillage que les Lions ont affronté et gagné le Brésil en juin dernier au cours d'un match où ils ont été particulièrement prolifiques en marquant quatre buts dont un doublé de Sadio Mané (4-2). La réception de l'Algérie à la prochaine date FIFA s'inscrit dans cette même logique.

« Pour la double date de la FIFA prévue les 14 et 17 octobre, deux matchs sont prévus. La fédération est en discussion avancée avec deux pays pour jouer une rencontre à Dakar et une autre en France », a annoncé Me le président de la FSF sans plus de détails.

Le Sénégal, tenant du titre, s'est déjà qualifié pour la CAN 2023, avant la cinquième journée.

Quatorze autres pays ont aussi validé leurs tickets. Il s'agit de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, de la Guinée Équatoriale, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Maroc, du Nigeria, de la Tunisie et de la Zambie.

Vingt-quatre équipes participeront à la CAN en Côte d'Ivoire. Les neuf autres équipes devant compléter la liste seront connues au terme de la sixième et dernière journée des éliminatoires prévue début en septembre prochain.

Les places restantes se disputeront entre seize pays. Il s'agit de l'Angola, du Bénin, du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, de la Mauritanie, du Mozambique, de la Namibie, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Soudan et de la Tanzanie.

Le tirage au sort des phases de poules de la CAN 2023 aura lieu le 12 octobre prochain.