Congo-Brazzaville: Diplomatie - Trois nouveaux ambassadeurs accrédités au pays

Les nouveaux ambassadeurs de Turquie, Hilmi Ege Turemen, de l'Algérie Azzedine Riache et de l'Italie, Enrico Nunziata, ont présenté, le 11 août, à Brazzaville, leurs lettres de créance au président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Au cours de leurs entretiens respectifs avec le chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso, les trois diplomates, nouvellement accrédités au Congo, ont affirmé leur volonté d'amplifier les relations d'amitié et de coopération qui existent entre leurs différents pays et le Congo.

Durant son mandat, l'ambassadeur de Turquie, Hilmi Ege Turemen, nourrit l'ambition de faire progresser « les relations amicales » entre son pays et le Congo. En outre, leurs relations bilatérales témoignent de la vitalité des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, matérialisés par l'existence de plusieurs accords signés dans divers domaines. Parmi les nombreux acquis de cette coopération, on peut citer, entre autres, la reconstruction de l'hôtel Mbamou Palace et du Centre international de conférence de Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville.

De son côté, le nouvel ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Azzedine Riache, n'a pas manqué de souligner l'excellence des relations entre l'Algérie et le Congo. Il entend consolider ces relations dans divers domaines (énergie, environnement, agriculture, formation). Depuis plusieurs décennies, l'Algérie soutient le Congo, notamment dans le domaine de la formation des cadres civils et militaires.

Enfin, Enrico Nunziata, ambassadeur d'Italie au Congo, a exprimé sa joie d'être à Brazzaville. Après avoir gravé plusieurs postes au niveau de son pays et à l'extérieur, il se dit prêt à assumer pleinement ses responsabilités dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Congo et l'Italie.

En effet, les relations entre l'Italie et le Congo ont atteint un niveau élevé ces dernières années. Rappelons que la compagnie italienne Eni exploite le pétrole en République du Congo depuis plusieurs années. Par ailleurs, la Centrale électrique du Congo, basée à Pointe-Noire, est le fruit de la coopération entre le gouvernement congolais et la société Eni.