Congo-Brazzaville: Sénatoriales 2023 - Les personnels électoraux face à leur responsabilité

Le président de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI), Henri Bouka, a rappelé, le 11 août à Brazzaville, aux présidents des commissions locales d'organisation des élections leurs devoirs dans le cadre de la tenue des sénatoriales du 20 août prochain.

Face aux nouveaux membres des commissions locales, des coordinations de la CNEI et des comités nommés récemment par décret présidentiel ou par arrêté ministériel, Henri Bouka a, entre autres, insisté sur le respect des lois et règlements en matière électorale, la loyauté, l'impartialité et la discrétion.

« Nous allons dans quelques jours à la tenue des élections sénatoriales dans nos douze départements. Qu'il s'agisse de la préparation, des opérations de déroulement, de compilation, de décompte et de transmission ou proclamation, c'est notre devoir sacré d'observer en tout point les lois édictées et applicables aux différents scrutins. Nous avons été investis d'une mission et nous l'accomplissons dans le respect. Nous aspirons être un Etat de droit qui se construit pierre sur pierre en permanence, avec toujours cette volonté d'aller plus loin dans ce qui peut contribuer à magnifier son existence », a rappelé le président de la CNEI.

Selon lui, les personnels électoraux ont également un devoir de transparence qui est accolé à leur devoir de sincérité. « L'Etat est impartial. Quoi qu'émanant des partis politiques, lorsque vous avez été nommés au sein de la commission, vous devez vous comporter en toute impartialité comme un citoyen de l'Etat congolais auquel une mission particulière temporaire a été confiée », a-t-il poursuivi.

%

Au total 1154 électeurs seront mobilisés le 20 août prochain pour départager 113 candidats issus des douze départements ayant postulé pour les 72 sièges du Sénat. A Brazzaville, ils sont 101 appelés à voter les treize candidats pour six places. Une élection au suffrage universel indirect et au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Henri Bouka a également sensibilisé les présidents des commissions locales sur le vote par procuration.

Président de la Commission locale de Brazzaville, Hygin Bellarmin Elenga pense que cette rencontre avec le président de la CNEI était la bienvenue. « Nous avons reçu les instructions du président de la CNEI pour que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions parce que c'est un moment crucial de la consolidation de la démocratie dans notre pays », s'est-il réjoui.