Afrique: Basketball - Pré-tournoi de qualification olympique à Lagos - Le Sénégal démarre le défi face au Nigéria

Éliminée de la Coupe du monde, l'équipe masculine du Sénégal est en lice pour le tournoi de qualification pré-olympique (zone Afrique) prévue du 12 au 20 août à Lagos au Nigeria. Logés dans le groupe A, les Lions engagent la compétition ce lundi face au Nigéria, pays hôte du tournoi. Avant d'enchainer par deux duels face à l'Ouganda et le Mali, ses autres adversaires de la phase de groupes.

Après avoir raté le train de la qualification à la Coupe du monde 2023 prévue du 25 août au 10 septembre entre le Japon, l'Indonésie et les Philippines, le Sénégal est désormais sur la grille de départ pour décrocher la qualification à Jeux Olympiques Paris 2024. Dans cet élan, les Lions passeront d'abord par la première étape du tournoi de pré-qualification olympique zone Afrique qui se joue du 12 au 20 août à Lagos (Nigéria).

Les Lions entrent en lice ce lundi 14 août, face Nigéria match choc. En raison de l'indisponibilité de leur coach Ngagne de DeSagana qui serait empêché par des raisons médicales, c'est l'adjoint Mamadou Guéye «Pa bi» qui va conduira les troupes dans la compétition nigériane. Après sa première phase de préparation entamée à Dakar, l'équipe du Sénégal a terminé la seconde et dernière phase de préparation en Chine.

Mais aussi sur une belle note d'espoir avec deux probants succès. Après avoir battu l'Iran (85-75), le Sénégal a réussi à enchaîner par une deuxième victoire contre l'équipe des Philippines (72-64). A Lagos, la bande à Youssou Ndoye et Papi Brancou Badji et autres Jean Jacques Boissy devra toutefois sortir les griffes devant le Nigéria considéré comme un géant du basketball africain. Une bonne entame est toujours précieuse et permettra aux Lions d'engranger de la confiance pour le reste du tournoi. Le Sénégal enchainera dans le groupe A par deux autres duels. Il affrontera de l'Ouganda ce mardi avant d'en découdre jeudi prochain avec le voisin malien.

A noter que dans le groupe B, on retrouve le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Guinée et la Tunisie. Pour les Tournois pré-qualifications olympiques, 40 équipes se sont engagées dans la compétition (8 pays en Afrique, Amérique, Asie et 16 en Europe.) À l'issue de ces matchs, les deux meilleures de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. Pour chaque tournoi, l'équipe qui terminera à la première place d'un groupe sera opposée à l'équipe occupant la seconde place de l'autre groupe dans des demi-finales. Les deux équipes qui gagneront les demi-finales se qualifieront pour la finale. Celle-ci permettra de désigner l'équipe victorieuse de chaque TPQO. Les cinq vainqueurs des différents tournois vont décrocher leur place dans les Tournois de Qualification Olympique FIBA prévus en 2024.