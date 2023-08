Sénégal: Yatma Diaw prend la défense de Moustapha Gaye - «C'est inacceptable d'exposer l'homme et de vouloir ternir son image»

En conférence de presse hier, vendredi 11 août 2023, Yatma Diaw est monté au créneau pour défendre Moustapha Gaye, qui a rendu public hier, jeudi sa démission de son poste de Directeur technique national.

Le président de l'ASC Ville de Dakar qui a tenu à «rétablir la vérité sur l'image du technicien» a rappelé que c'est grâce au coach Moustapha Gaye que le Sénégal a pu enrôler la basketteuse Cierra Dillard. Il n'a pas manqué de fustiger le mutisme et le manque de soutien de la Fédération de basket qui, selon lui, aurait poussé le désormais ex-patron technique du basketball sénégalais à quitter ses fonctions. Le président n'exclut pas de chercher les moyens pour réconcilier les deux parties pour l'intérêt national.

«La vérité sur l'image qu'on veut coller à Moustapha Gaye»

«On a organisé ce point de presse pour rétablir la vérité sur l'image qu'on veut coller à Moustapha Gaye. En tant que président de Ville de Dakar, je peux témoigner que l'homme est un gagneur, un grand technicien, un homme sociable et généreux. Personne n'a son palmarès en tant que technicien et Directeur technique de club et de sélection. Il a fait deux grands Chelems avec l'ASC Ville de Dakar. Il a propulsé le club au premier rang du basket féminin national. C'est grâce à sa persévérance et son organisation que Ville de Dakar a pris part au dernier championnat d'Afrique des clubs. Cela faisait plus de 10 ans qu'un club sénégalais n'était pas présent dans cette compétition».

«Il n'y a eu aucun soutien de la part des fédéraux»

«Aujourd'hui, on lui fait un mauvais procès en voulant faire croire aux gens qu'il est violent ou autre. Il n'est pas comme ça. Moustapha Gaye est doux et très serviable. C'est un gagneur et c'est cette rage qu'il veut transmettre aux joueuses. Ce qui est dommage, c'est le mutisme de la Fédération. Il n'y a eu aucun soutien de la part des fédéraux. Le chargé de communication (ndlr : Samba Guèye) et le président de la Fédération (Me Babacar Ndiaye) n'ont pas rétabli les faits, ni remis de l'ordre suite au post de la joueuse. Pire, le 3ème vice-président (El Hadji Sarr) s'en est pris ouvertement à Moustapha Gaye.

Je trouve que c'est lâche de la part des Fédéraux. Ils n'ont pas été sincères dans leur relation. Ce n'est pas élégant de leur part des Fédéraux. En compétition, on gagne et on perd ensemble. C'est Moustapha Gaye qui est allé chercher Cierra Janay Dillard. Il l'a vue lors des championnats d'Afrique à Maputo. Il a convaincu la joueuse qui a accepté de venir jouer pour le Sénégal. Moustapha Gaye y était en tant que membre de l'ASC Ville de Dakar.

Il faut noter que la Fédération et l'État du Sénégal n'avaient pas soutenu le club. Il est normal d'établir les faits. C'est inacceptable d'exposer l'homme et de vouloir ternir son image. En sport, il n'y a pas d'état d'âme. Tapha Gaye est fougueux, c'est un gagneur. Il n'a jamais exercé de violence physique ou verbale sur une joueuse. Il faut que les gens voient les images et arrêtent d'interpréter. C'est mon devoir de dire la vérité».

«Le président de la Fédération doit jouer son rôle de fédérateur»

«Je suis surpris de la démission. Mais, je connais l'homme car il est noble. Le manque de soutien de la Fédération l'aurait sans doute poussé à prendre cette décision. C'est vraiment lâche de leur part. Il y a eu de la manipulation et des contrevérités dans cette affaire. Le président de la Fédération doit jouer son rôle de fédérateur. Il doit prêter une oreille attentive à tous les acteurs du basket. Quand on dirige, on doit avoir de la poigne. Le président de la Fédération ne doit pas écouter ceux qui lui créent des ennuis ou des ennemis dans le basket. Mais, je pense que Me Babacar Ndiaye laisse trop faire. En tout cas, je suis prêt à jouer mon rôle pour l'intérêt national. On ne peut pas avoir mieux que Moustapha Gaye et s'il y a un moyen de réconcilier les deux parties. Je le ferai sans problème».