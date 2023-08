Maroc: Le Chili et le pays renforcent leur coopération dans les domaines académique et culturel

Santiago — Un accord de coopération a été signé, jeudi à Santiago, entre le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations et l'Institut des études internationales de l'Université du Chili, dans une démarche visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines académique, culturel et scientifique.

L'accord a été paraphé par l'ambassadeur du Maroc au Chili, Kenza El Ghali, et la présidente de l'Institut des études internationales de l'Université du Chili, Dorotea López Giral, dans l'enceinte de la prestigieuse université chilienne qui occupe des positions distinguées dans le classement mondial des universités.

L'Institut des études internationales de l'Université du Chili a pour principales missions de mener des activités de recherche ainsi que l'enseignement des relations et droit internationaux, de l'économie et des sciences politiques.

Signé avec les meilleures universités du pays sud-américain, cet accord vise à jeter les bases générales d'une coopération académique, culturelle et scientifique entre les deux parties et avec les universités marocaines dans les domaines de l'éducation, de la culture et des sciences. Il a, par ailleurs, pour but de promouvoir les échanges universitaires d'étudiants et de chercheurs, à travers la mise en oeuvre de projets communs.

Par cette signature, les deux parties s'engagent également à créer "la Chaire du Royaume du Maroc", qui aura pour but de renforcer les études, les connaissances et le dialogue à propos du Maroc, son rayonnement et ses liens avec l'Afrique, l'Amérique latine ainsi que d'autres régions du monde.

La Chaire du Royaume du Maroc mettra en lumière les principaux aspects de la diversité culturelle marocaine, avec un accent particulier sur le présent et l'avenir de celle-ci.

A cette occasion, l'ambassadeur du Royaume a fait don de plusieurs ouvrages et publications publiés par le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations, situé à Coquimbo (461 km au nord de Santiago), en faveur de la bibliothèque de l'Université du Chili.

Le Centre Mohammed VI pour le dialogue des civilisations est un espace unique destiné à ériger des ponts culturels entre le Maroc et le Chili en particulier, et entre le Royaume et l'Amérique latine, en général.