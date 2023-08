Algérie: Théâtre à Constantine - Un riche programme réservé aux familles

CONSTANTINE — Depuis le début de la saison estivale, de nombreuses familles constantinoises ont opté pour l'option théâtre pour se distraire et s'épanouir d'autant qu'un programme d'animation aussi riche que varié a été concocté par la direction de cet établissement culturel à l'occasion de l'été, a indiqué son directeur, Ahmed Mirech.

Le théâtre régional de Constantine "Mohamed Taher Fergani" a mis en place, à l'occasion de la saison estivale, un programme d'animation ciblant les enfants notamment qui ont eu droit à une panoplie de spectacles joués sur ses planches, a souligné la même source qui a précisé que l'opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour consolider le rôle du théâtre dans l'épanouissement social.

"On y va régulièrement moi et mes enfants pour passer un bon moments et se faire plaisir", s'est exprimée Nadjet, une mère de famille qui a salué les efforts consentis par le théâtre de Constantine pour accompagner les familles durant la saison de l'été à travers la programmation de spectacles ciblant les enfants en quête de distraction et de loisirs notamment en cette période.

Les présentations théâtrales, comme entre autres, Mission martienne, Cendrillon, le Palais, Sous embargo et la récréation des clowns ont magnifiquement impressionné les enfants qui ont trouvé en ce lieu de culture une autre façon pour apprécier les vacances scolaires, a indiqué M. Ammar qui a estimé que le théâtre est aussi et surtout "épanouissant, éducatif et formateur".

Le théâtre régional de Constantine n'a pas désempli et à chaque présentation théâtrale le nombre de familles qui viennent y assister augmente, ont affirmé les responsables de cette infrastructure de culture qui ont fait état d'une "prouesse" en matière d'animation.

Le plan d'information adopté par le théâtre de Constantine a été pour "beaucoup de chose", a affirmé la même source, précisant que tous les supports de communication disponibles ont été utilisés pour informer le public sur la tenue des spectacles programmés.

Selon la même source, la stratégie mise en place par la direction du théâtre portant accompagnement des associations, coopératives et consolidation de l'échange entre les théâtres, a largement contribué à la diversification de l'animation en cette saison estivale. D'ailleurs, a ajouté la même source, les spectateurs ont eu à apprécier une multitude de pièces théâtrales mises en scène par différentes associations et coopératives de plusieurs wilayas du pays. A titre d'exemple, la générale de la pièce Diwan Garagouz du théâtre régional de Guelma, présenté tout récemment au théâtre de Constantine, a drainé un public nombreux composé essentiellement de familles (parents et leurs enfants), a-t-on rappelé.

Adaptée et mise en scène par Ahmed Merzougui et Abdelouahab Bouhmam, l'oeuvre inspirée des Mille et une nuits a constitué un moment de plaisir pour les spectateurs qui ont beaucoup apprécié l'oeuvre jouée dans des aires de joie et d'entrainement par 11 comédiens. Idem pour la pièce Fourberies de Scapin (une comédie de Molière), projet de fin d'année des élèves de l'école du théâtre de Constantine qui a magnifiquement plu au public qui a pu détourner, le temps de ce spectacle, les soucis quotidiens, comme le témoigne Mounia qui a affirmé qu'elle vient ici pour "s'évader et couper avec les tracas du quotidien".

Le programme d'animation mis en place par la direction du théâtre de Constantine a été remarquablement apprécié par les Constantinois qui, en assistant aux pièces, mettent leurs vies "entre parenthèses", se concentrent sur le spectacle et s'évadent du quotidien, "une thérapie qui ne peut être que bénéfique surtout pendant la canicule", se sont accordés à dire des spectateurs.