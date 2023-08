Cote d'Ivoire: Patrimoine - Des actions pour valoriser la culture Bhété

Pérenniser et valoriser la culture identitaire du peuple Bhété. Tels sont les objectifs que s'est assigné l'institut des Arts, des Sciences et de la Culture Bhété (INASCUB).

La cérémonie de lancement des activités de ce rendez-vous culturel s'est tenue le jeudi 4 août 2023 au centre culturel de Guibéroua, en présence des chefs de cantons, de tribus et des chefs de village du département de Gagnoa.

Saisissant l'occasion de ce rendez-vous, Zokou Marcel, président de l'Inascub a fait l'état des lieux de la culture du peuple Bhété en mettant en exergue le fait qu'elle est en voie de disparition à cause de l'évolution du modernisme. Alors qu'auparavant, les ancêtres ont légué de bonnes pratiques culturelles à travers les chansons, les jeux, la danse en période de la pleine lune.

Sans oublier leur sagesse dans le règlement des conflits. « Tout cela dans le manteau de la langue parlée avec maestria de l'enfant au plus âgé. Nos ancêtres vivaient une vie de pureté morale dans un environnement riche de ressources végétales et animalières de qualité de sorte que leur alimentation les préservait de toute sorte de maladie. Le courage affiché et soutenu dans le travail était l'un de leurs nombreux atouts contrairement aux préjugés de paresse attribué au peuple Bhété aujourd'hui », a instruit le président de l'Inascub.

Selon lui, avec l'Inascub, il s'agira d'axer les activités sur divers actions. A savoir la mise en place de l'académie de la marque Bhété, en procédant au recrutement des spécialistes de la langue Bhété dont la mission est de confectionner un dictionnaire. Il y a aussi l'approfondissement de la grammaire, le vocabulaire et les expressions utiles.

La civilisation du peuple Bhété avec les objets et vestiges laissés par les ancêtres. «Nous allons construire un musée à Guibéroua pour la conservation de ces précieux objets » a-t-il indiqué avant d'ajouter que la mise en place de la Chambre des us et coutumes et le festival des arts et culture Bhété sont autant d'éléments qui verront le jour dans les mois à venir et ce, à la grande satisfaction des chefs traditionnels du département de Gagnoa.