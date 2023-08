Cameroun: Orange Cameroun célèbre 5 légendes de la musique camerounaise

Orange Cameroun célèbre 5 Légendes de la musique Camerounaise via le concept : Orange Music Legends.

Vibrer avec les légendes d'hier et les vedettes d'aujourd'hui cela résume en gros la maxime d'un artiste musicien camerounais Longue Longue je cite « N'attendez pas le jour de ma mort pour me payer les costumes, apportez à manger , me célébrer». L' opérateur de téléphonie mobile Orange Cameroun leader dans son domaine depuis 20 ans déjà prend le taureau par les cornes en mettant sur pied ce concept culturel qui réunie les 5 grandes légendes de la musique Camerounaise et même International venant des 4 aires culturelles à l'instar des artistes:Isnebo, Prince Afo AKOM, Tala André Marie, Petit pays, Ange Ebogo, ladite sélection s'est faite sur les critères tels que : la diversité culturelle représentative du Cameroun, la dimension nationale et internationale de ces derniers, capacité de travailler en équipe .

Ce concept Orange Music Legends se présente sur deux aspects : un spectacle musical innovant qui vise à redéfinir les collaborations musicales de ces artistes légendaires qui ont porté haut les couleurs du Cameroun , ainsi que les artistes de la nouvelle génération porteurs de rythme nouveaux ( Mbolé, Afro Bit..) sous son aspect audiovisuel c'est une téléréalité où le public est embarqué dans une expérience inédite où les prestations scéniques sont évaluées par les votes du public.( Lots: 5 millions à 10 millions de FCFA).

On rappel que la présentation en exclusivité de ce projet s'est tenue le 11 août 2023 dans l'enceinte de l'auditorium de la maison de la radio CRTV, en présence de ces 5 légendes pour l'artiste Agne Ebogo figure incontournable du bikutsi ,54 années de carrières musicales lors de sa prise de parole « c'est dit particulièrement heureux d'avoir été invité à cette rencontre ,il va démontrer et mettre à la disposition ses connaissances musicales».

André Marie Tala quant à lui 50 ans de carrières musicales, plus de 200 titres inscrits à la SACEM « c'est une bonne initiative, quelque chose qui nous a manqué. La combinaison des forces Orange Cameroun, CRTV et autres partenaires afin de réfléchir comment élever la musique Camerounaise, je voudrais poursuit t-il qu'on pousse les jeunes à croire à ce métier afin de redorer le blason des droits d'auteurs ». Ces droits d'auteurs qui continuent à susciter des débats et des querelles dans le milieu artistique camerounais .

De façons concrète la première diffusion démarre mercredi prochain par des affiches, passage Télé, radios et web ; Orange Music Legends ne se fera pas uniquement avec les légendes d'hier de la musique Camerounaise, le comité d'organisation va aussi associé 5 jeunes artistes au talent confirmé qui vont constituer de manière aléatoire des duos inédits ; durant 12 semaines, pour un volume globale de diffusion de 12 émissions hebdomadaires à thèmes de 24 minutes chacune , chaque mercredi dès 21heures sur la CRTV.

On souligne ici que les votes seront envoyés par sms au 8082, les thématiques ne seront pas imposé par les organisateurs,mais chaque artiste se chargera d'en définir tout en respectant le cahier de charges établies par Orange Cameroun.

Mentionnant en fin de compte d'ici 3 semaines l'équipe organisatrice dévoilera les 5 jeunes artistes qui formeront des duos avec les 5 légendes de la musique Camerounaise trié sous le volet via une présentation officielle avec la presse qui sera communiquée ultérieurement.

Le pouvoir du public élément majeur de ce concept« Orange Music Legends » toujours fidèle à Orange Cameroun portera a coup sur ce projet au même titre que le Festival Ngondo, Domaf , Star de demain, Star News.